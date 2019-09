Muere Ric Ocasek, cantante de The Cars

El que fuera cantante del grupo de 'new wave' The Cars, Ric Ocasek, de 70 años, ha muerto en su apartamento de Manhattan, según ha informado 'The New York Post' citando fuentes policiales.

El cantante fue hallado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova. Según las fuentes, al parecer la muerte le sobrevino por causas naturales.

Ocasek, nacido en Baltimore en 1944 con el nombre de Richard Theodore Otcasek, fundó The Cars a mediados de los 70 en Boston. Lo hizo con su amigo Benjamin Orr, al que conoció en el colegio tras mudarse de Baltimore a Cleveland.

Ocasek y su banda The Cars saltaron a la fama en 1978, con un álbum homónimo que incluyó éxitos como 'My Best Friend's Girl', 'Just What I Needed' y 'Good Times Roll'. El disco alcanzó el número 18 en las listas Billboard.

En 1979, la banda colocó su primer single en el top-20, fue con el tema 'Let's Go'. A este le siguieron una serie de exitos a lo largo de la década de los 80 hasta que la banda se disolvió en 1988. En el 2000, Orr falleció de cáncer de páncreas. The Cars se volvió a reunir para un álbum final, 'Move Like This', en el 2010.