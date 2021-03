Daniela Cajías, primera mujer en optar en solitario al Goya a la mejor fotografía

Daniela Cajías (Bolivia, 1981) puede convertirse este sábado en la primera directora de fotografía en conseguir un Goya por su trabajo en 'Las niñas', brillante ópera prima en la que la realizadora Pilar Palomero dibuja la adolescencia en un colegio de monjas en la España de los años 90. La dirección de fotografía -el segundo cargo de mayor responsabilidad artística en una película después de dirección- es uno de los campos habitualmente vetado a las mujeres. Tanto que en los 35 años de historia de los premios de la Academia, solo una mujer había optado a ese galardón previamente: Cristina Trenas fue nominada en 2014 por 'New York shadows', aunque lo hizo acompañada en la misma categoría por dos hombres. Entre ellos, su padre, el histórico director de fotografía Tote Trenas. Cajías defenderá su candidatura ella sola.

En las escuelas de cine hay muchísimas mujeres, pero dirección de fotografía es un cargo de poder, que, como en todos los ámbitos de la sociedad, está muy vinculado a lo masculino. La llegada de productoras y directoras a la industria ha hecho que se abran, poco a poco, las puertas, explica Cajías, que no solo es mujer sino que además es migrante y madre de dos hijos de 6 y 8 años. Tiene todas las papeletas para que trabajar en la industria del cine sea una tarea titánica. La nula presencia histórica de mujeres en los Goya en la categoría de dirección de fotografía me parece escandalosa. Así que siento especialmente orgullosa de estar ahí, añade dejando claro que la ausencia femenina en los premios más técnicos e importantes se trata de un problema no solo del cine español sino también del internacional.

Con un padre y una madre dedicados profesionalmente al cine, Cajías prácticamente nació en un plató. De niña se pasaba horas y horas en rodajes y también entre los productos químicos y las lentes del laboratorio que su padre, fotógrafo, tenía en casa. En su país natal era difícil estudiar cine, así que consiguió plaza (junto con con cuatro estudiantes varones) en la reputada escuela internacional de cine y televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Se graduó en Dirección de Fotografía y empezó a buscarse la vida en un mundillo en el que es difícil entrar. Y más si eres mujer.

En 2010 fue asistente de cámara de Álex Catalán -uno de los profesionales que más le ha ayudado en su carrera- en la película 'También la lluvia', de Iciar Bollain. Rodó en Colombia 'La eterna noche de las doce lunas' y en Brasil, 'As duas Irenes'. Ambas películas -historias de adolescentes protagonizadas por actrices no profesionales, como 'Las niñas'- se estrenaron en el festival de Berlín. Su primera oportunidad como directora de fotografía en España ha llegado con 'Las niñas', una película humilde que se ha hecho grande tras triunfar en el certamen de Málaga (donde Cajías obtuvo la Biznaga a la mejor fotografía) y en los premios Feroz (tres galardones: película, dirección y guion).

Este sábado por la noche, en la gala 'online' de los Goya, Cajías competirá con los directores de fotografía de 'Akelarre', 'Adú' y 'Black beach.' No tiene claro si ganará o no. Si lo hace es muy probable que lance un alegato a favor del apaleado cine independiente, ese que permite al espectador conocer otras realidades. "Las plataformas están muy bien. Yo veo muchas series y lo paso en grande. Y más ahora, con la pandemia y las restricciones. Pero meterse en una sala y emocionarte con una historia es la sensación más grande que hay", reflexiona.

Residente en España desde 2015, Cajías está preparando ahora mismo la nueva película de la realizadora Carla Simón ('Estiu 1993'), 'Alcarràs', cuyo rodaje se retrasó por la pandemia. Me gusta mi oficio. Soy perseverante, trabajadora y apasionada, destaca la camarógrafa. Conquiste o no el Goya, la nominación ya le ha servido para ganar visibilidad y, sobre todo, poner su granito de arena en la lucha feminista, un combate diario que emprende al lado de su pareja. Es más feminista que yo, si cabe. Y eso me permite poder compaginar mi trabajo en el mundo del cine con la vida familiar.

Si, como es previsible tras su reinado en los premios Feroz, 'Las niñas' conquista los galardones de la Academia, es más que probable que la película tenga una segunda y necesaria vida comercial dado que solo 84.000 personas acudieron al cine a verla cuando se estrenó, en septiembre.