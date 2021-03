«Nadie es flamenco por la gracia de Dios»

«Flamencólogo lo serás tú», espeta el Whatsapp de Faustino Núñez (Vigo, 1961) pero él lo es, y además probablemente uno de los investigadores más importante de este arte que tenemos en España. El musicólogo gallego acaba de publicar Cronología + Sistema Musical del Flamenco, dos murales (Cronología de la Historia del Flamenco 200 x 50 cm y El Sistema Musical del Flamenco 100 x 70 cm) fruto de años y años dedicados no solo al flamenco «no solo escucho flamenco» afirma, sino de múltiples encuentros con archivos, publicaciones, musicólogos y artistas.

El autor de El Afinador de Noticias (494 páginas de publicaciones en prensa relacionados con el flamenco) es master en musicología por la Universidad de Viena, violonchelista y guitarrista, y un conversador nato del que siempre aprendes algo. Los aficionados al flamenco encontramos en su web www.flamencópolis.com un impulso para seguir investigando y disfrutamos de este arte y ahora, un motivo más para acercarnos a la cronología del flamenco y al porqué de su evolución. Pasen y lean.



-Este proyecto, ¿era una deuda con el flamenco o consigo mismo?

-Era algo que se me ocurrió hace añosa partir de una cronología que había visto en Viena sobre la historia de la música. Un plegable que venía desde la antigüedad hasta hoy, y me quedé en la cabeza con la idea. Pensé que sería bonito de hacer con el flamenco, pero nunca me puse hasta que llegó la pandemia.Y bueno, puestengo un programa, una aplicación, en la que vas metiendo datos y la propia aplicación te va colocando esos datos en una línea de tiempo. Empiezas, empiezas y cuando te das cuenta…, yo tengo recopilados muchísimos, miles de datos después de tantos años, sobre todo de los siglos XVIII y XIX: un cante de La Niña de los Peines, un polo de El Planeta… y claro, cuando ya te metes, y empiezas a ver que eso va cobrando un aspecto, que es una cosa seria…, pues empiezas a coger ahora todo lo publicado, por ejemplo, por Manuel Bohórquez, Ortiz Nuevo…, bueno pues todos los que nos dedicamos a esto de la prensa, que no somos muchos.



-Lo cierto es que impresiona ver ese desplegable repleto de tanta historia…

-Si, si, ¡tenía cinco metros por un metro de alto! Pero claro ese formato no valía, tenía que ser un desplegable y lo redujimos a la mitad por eso al final ha quedado la letra pequeña, pero bueno ¡que se puede ver! Al igual que las ilustraciones que acompañan a todo el texto. ¡Por cierto!, los interesados pueden comprarlo a través de mi Facebook.



-De todos los datos, de todo lo investigado, ¿de cuál se siente más orgulloso? ¿Cuál le ha conmovido más?

-La primera vez que se habla de flamenco relacionado con la música que es el 6 de junio de 1847 que es la noticia de Lázaro Quintana de ‘Cantante Flamenco’ que es, hasta la fecha, la más antigua. Cuando la encontré, me hizo mucha ilusión, claro está; cuando encuentras el dato más antiguo de algo te hace especial ilusión. La vuelta de Silverio de Montevideo, su primer concierto que es en Cádiz con la guitarra de Jose Patiño, pues eso también es un dato importante porque marca la profesionalización del género. También la primera mención de ‘tango’ en la historia que la encontré y es de 1779 una tonadilla donde dice «los andaluces, en sus tangos graciosos, sus chistes lucen».

-Y del flamenco actual, ¿Qué datos son los determinantes y en los que se sostiene actualmente?

-Es una cuestión de gusto, ¿sabe? Y no me gusta mencionar porque son todos amigos, ¿entiende? yo le puedo decir lo que me gusta…



-Dígamelo…

-Me gusta Antonio Reyes, Dani de Morón, Javier Barón…, yo tengo mis gustospero que no tiene nada que ver con la calidad. Son mis gustos.



-Ahora encontramos muchas obras donde el flamenco casa perfectamente, por ejemplo, con los sonidos electrónicos, por ejemplo, la última performance de Rocío Molina, ¿qué le parece a usted eso?

-Yo soy fan de Rocío Molida, entonces a mí todo lo que hace ella me gusta. Considero que es una mujer que sabe conjugarmuy bien lo flamenco con el arte más vanguardistacomo hacía Enrique Morente. Yo que vengo del baile por todos los años que estuve con Gades pues considero que conozco bastante bien ese mundo. Yo a Rocío le tengodevoción aunque muchas veces hace espectáculos que tienen poco de flamenco pero a mí no solo me gusta el flamenco. Y la verdad que me gusta mucho. Hay cosas contemporáneas me gustan y otras que menos, pero Rocío en particular me gusta, los que no me gustan no te los voy a decir.



-¿Qué valores imprescindibles para usted debe tener un artista para pasar a la historia del flamenco?

-Lo principal es la formación. Hay que estudiar y estar formando. Nadie es flamenco por la gracias de Dios. El flamenco es una música artística y necesita mucho sacrificio. Para tocar como Diego del Morao hay que estar muchas horas. Hay que tener tenacidad y no rendirse, eso es fundamental.

El flamenco te tiene que gustar mucho, hay que ser muy aficionado a esto. Si tú quieres cantar no llega solo con que tengas una buena voz y le guste a la gente como cantas. No, es que tienes que escuchar a Tomás Pavón, a Pastora, a Chacón, a Manuel Torres…,o sea, hay que tener mucha afición para escucharlo todo, para formarte. El cantador tiene que hacerse sus propias versiones. Formación, afición…, y después ser buen compañero. En el arte es fundamental llevarse biencon los compañeros. Tú no puedes estar peleado con ellos. No puedes andar pensando que si este es gitano, que si el otro es payo…, hay que ir a trabajar, a ser buen compañero, respetar a los demásy hacer tu trabajo lo mejor que salga. Esas serían para mí las cosas más importantes.