Need for Speed: Hot Pursuit, el icono de carreras regresa actualizado con una edición definitiva

Electronic Arts ha presentado 'Need for Speed: Hot Pursuit Remastered', que como bien has imaginado, es en esencia una edición actualizada del juego lanzado en 2010 que supuso el debut de Criterion Games en la serie de velocidad. Para anunciar el título, se ha empleado un vídeo de presentación que muestra una disputa entre dos pilotos por alcanzar el mejor tiempo en una carrera por el condado de Seacrest.

Una nueva edición que reúne y actualiza lo mejor de la entrega

La edición remasterizada se ha desarrollado en las instalaciones de Criterion Games y Stellar Entertainment, que ya han trabajado juntos en Burnout Paradise. El juego contará con gráficos remasterizados, más de 30 desafíos y todos los paquetes de contenido descargables principales. Hot Pursuit también añade otras novedades, por ejemplo, un modo fotografía actualizado, más opciones de color para coches, logros y multijugador multiplataforma.

HAST 4K y 60 CUADROS POR SEGUNDO

Según EA, los jugadores de PC podrán jugar a Need for Speed Hot Pursuit Remastered con resoluciones hasta 4K y 60 cuadros por segundo, según las especificaciones del ordenador. El juego también contará con soporte para Ultra HD en las versiones más robustas de Xbox One y PS4, pero con menos marcos. PS4 Pro y Xbox One X podrán ejecutar el juego en 4K/30 fps o 1080p (Full HD) y 60 cuadros por segundo. La edición base de consola correrá el título en Full HD y 30 fps.

Nintendo Switch también podrá ejecutar el juego en 1080p y 30 cuadros por segundo en la base de TV. Cuando se usa en modo portátil, la consola híbrida ofrecerá un juego a 720p y 30 fps. En cuanto a las mejoras gráficas, Criterion Games promete una interfaz rediseñada, partículas extra y filtros AA/SSAO mejorados, así como reflejos y texturas de alta resolución. Need for Speed Hot Pursuit Remastered se lanzará el 6 de noviembre de 2020 en PC, PS4 y Xbox One. La versión para Nintendo Switch llegará el 13 del mismo mes.