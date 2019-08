Netflix estrenará la última película de Scorsese en cines

'The Irishman' ('El irlandés')', el nuevo largometraje del director Martin Scorsese, se estrenará finalmente en los cines estadounidenses. Netflix distribuirá el filme en la gran pantalla el 1 de noviembre y el 27 del mismo mes estará disponible en 'streaming'. A diferencia del plan original del oscarizado cineasta, el lanzamiento en cines será limitado.

La intención inicial del director de 'Uno de los nuestros' y 'El lobo de Wall Street' era que 'The Irishman' tuviese un estreno tradicional y masivo en cines de EEUU, pero Netflix ha optado por seguir un patrón de distribución similar al de 'Roma', el aclamado largometraje de Alfonso Cuarón, estrenado hace un año. De momento, solo está anunciada la fecha de distribución, se desconoce el número de salas, como también cuáles serán las cadenas de cine que acogerán a la cinta, según ha informado Variety.

AMC Theatres y Regal, dos de las importantes cadenas de cines, no se han pronunciado aunque, dado el escaso margen que Netflix otorga para el estreno, hay muy pocas probabilidades de que cedan a una distribución de estas características. La mayor parte de las principales películas de estudio suelen esperar un tiempo de 90 días entre su lanzamiento en cines y su distribución doméstica en diferentes formatos. Las cadenas están preocupadas de que acortar esas líneas de tiempo "canibalice" a la industria.

Pese a la evidente distancia entre cadenas de cine y Netflix, la relación ha ido mejorando en los últimos años. Scott Stuber, veterano productor y encargado del departamento de largometrajes de Netflix, desde 2017 ha ido ejecutando un plan para suavizar la tensa relación entre ambas partes.

ESTRENO COMO 'ROMA'

En conversaciones privadas, varias cadenas de salas de cine han mostrado interés por proyectar 'The Irishman', dada la colaboración histórica entre Scorsese y los actores Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Según recoge Variety, no está claro el contenido de las conversaciones entre Netflix y las distribuidoras, pero estas últimas estaban dispuestas a aceptar el estreno si la película se mantenía en cartel durante 70 días, algo que la plataforma no está dispuesta aceptar.

'Roma' acabó exhibiéndose en 250 salas en Estados Unidos, por el interés de cadenas de cines como iPic, Alamo Drafthouse y Landmark.

Basada en la novela 'I Heard You Paint Houses' de Charles Brandt, 'The Irishman' narra la vida de Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX. El filme relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia estadounidense, la desaparición del activista sindical Jimmy Hoffa.

Es la primera colaboración entre el aclamado cineasta y la plataforma de streaming, que financió el largometraje con un presupuesto de 159 millones de dólares tras ser rechazado por Paramount. 'The Irishman' podrá verse en primicia el 27 de septiembre en el Festival de Cine de Nueva York. La cinta aspira a optar a los próximos premios Oscar, que se celebrarán el 9 de febrero de 2020.