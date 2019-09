«No se le puede exigir al feminismo rural lo mismo que al de ciudad»

Ella misma se define como «una veterinaria de campo que escribe», pero María Sánchez (Las Navas de la Concepción, Sevilla, 1989) es mucho más. Más que esa @MariaMercromina con la que cura desafecciones en las RRSS. Es la joven escritora que desacelera en radio, editoriales y a golpe de tuit, a una sociedad que confunde velocidad y veracidad. Una población que responde a las necesidades de la otra mitad, sin parase a escuchar si quiera; y que a lo largo de la historia ha robado la voz a muchas de sus protagonistas. Sí, en femenino. Todo esto nos narra María en el libro Tierra de Mujeres (Seix Barral). Feminismo, despoblación, empoderamiento, ganadería, mucho campo y más familia. Esos serían los ingredientes para esta pócima de desvelos y entrañas familiares, que componen las 185 páginas de este bonito encuentro con la realidad de las mujeres que sostuvieron y sostienen el campo. «Nuestro medio rural necesita otras manos que lo escriban, unas que no pretendan rescatarlo ni ubicarlo…» escribe en este ensayo narrativo. Y ahora, ¿qué hacemos para cambiarlo?

--La escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís hablaba de las ‘Hermanas de un hijo único’. Es real y durísimo, ¿no cree?

--Cuando la leí por primera vez fue como un golpe, porque es tan real y tan obvio…, pero, ¡es que no hemos sido conscientes de que esto ha sido así! Ahora reivindicamos a la mujer en todos los sitios, pero hasta hace poco veíamos normal que estuvieran nuestras madres, abuelas, en casa,…, lo teníamos tan normalizado.. , ellos eran los que trabajaban fuera, los que tomaban decisiones. Ahora, con la presentación del libro, me hablan mucho de que en su casa había un matriarcado, porque era la abuela o la madre, las que tomaban decisiones…, pero, lo que yo digo: ¿tu abuela o tu madre tenían cuentas bancarias?, ¿estaban las tierras a su nombre? A lo del falso matriarcado, que hay mucha gente que lo piensa, creo que hay que darle una vuelta. Que tu madre decidiera qué se comía o que te ponías no es un matriarcado. Insisto, apenas hay mujeres titulares de tierras, ganaderías, de casas en lo rural. Mi abuela paterna misma: nada más casarse, mi abuelo le vendió su finca y eso era el pan de cada día. Mi madre, con 12 años, no tuvo opción de decidir nada de su vida: le quitaron del colegio y la pusieron a coger aceitunas, mientras que su hermano pequeño pudo estudiar y formarse. De ahí hermanas de un hijo único. El varón tenía las oportunidades; ellas no. Era un sistema heteropatriarcal, desigual y machista. Mi madre pasó de la sombra del padre a la sombra del marido, pero para ella tuvo que ser una liberación. ¡Entiendo a mi madre!

--¿Ha conseguido lo que buscaba?, ¿darle visibilidad a esas mujeres de su familia, y de muchas otras, que dedican su vida al campo?, ¿ha recibido ese ‘feedback’?

--Sí, sí, muchísimo. De hecho, lo más bonito que me ha traído el libro es la respuesta de la gente del campo, pueblos y ciudades. Durante las presentaciones siempre hemos contado con mujeres del medio rural: ganaderas, apicultoras, peluqueras…, porque para mí era muy importante que el libro fuera un altavoz, una plataforma para que ellas fueran las que contaran su realidad y su historia. Una de las cosas que más rabia me da es que siempre vienen de fuera a narrar nuestra propia historia a los que somos de pueblo, a los que vivimos en los medios rurales.

--¿Qué le dicen esas mujeres?, ¿qué historias tienen detrás?

--Vienen a darme las gracias, a decirme que el libro lo podían haber escrito ellas perfectamente, que el libro era su vida ¡y podían ser de Bilbao, Galicia, o Valladolid! Tengo la sensación de que el libro ha sido un refugio y un reconocimiento para ellas, ¡que al fin se reconocían en un libro! Para mi ese ha sido el mayor regalo que me ha traído Tierra de mujeres. Y luego, muchísima gente que ni tienen pueblo, o que ya han sido hijos de emigrantes y ni si quiera conocen el nombre del pueblo de donde venían, ni los nombres de sus abuelos y bisabuelos…, y con el libro se les ha abierto un pellizco y han decidido ir a buscar el nombre de sus antepasados. En Zaragoza, por ejemplo, la librera me llevó a un bar donde estaba la foto de su abuela, tras descubrir que fue una de las primeras en sacarse el carné de conducir en los años 20 o 30. Se han creado muchas comunidades, con motivo de este libro, y se han propiciado encuentros, convivencias. Este libro ha tejido algo vivo entre las mujeres rurales.

--Ha fomentado la sororidad…

Si, sororidad y el sentirnos reconocidas. Es que parece una tontería, pero si no tienes modelos a seguir de pequeña…, yo porque quería ser como mi padre o mi abuelo, pero a lo mejor me hubiera gustado que me contaran las historias de las mujeres de mi casa, que le hubieran dado la importancia de lo que hicieron y hacen. Yo creo que ya va siendo hora, a esas mujeres rurales, de que le demos el lugar que merecen y se las reconozca.

--El movimiento feminista, ¿no cree, en ocasiones, que es demasiado exigente con nosotras mismas, con nuestras propias limitaciones educacionales, sociales…? ¿No cree que puede llegar a caer en los mismos errores de los que reniega?

--Yo no lo veo así. He hablado con amigas feministas de Madrid, Barcelona y es que, si desconocen una realidad, es normal que caigan en ese tipo de exigencias, pero luego lo entienden perfectamente, ¡si a mí misma me pasó! Siendo de pueblo, (al ver pocas mujeres en las manifestaciones feministas) mi primera reacción fue enfadarme, pero luego te das cuenta…, por ejemplo: en una ciudad, si quieres, puedes decirle a tus padres que vas a la biblioteca cuando sales a manifestarte. No se le puede exigir al feminismo rural el mismo ritmo y forma que al de la ciudad. Esto ocurre también con las mujeres migrantes y temporeras de las fresas en Huelva. Nos contaba una amiga, que muchas veces vienen a ayudar feministas de la ciudad, pero no se dan cuenta de que se tienen que poner en la piel, origen y necesidades de esas mujeres. Más que venir y dar el discurso, a lo mejor hay que sentarse, hablar, entendernos. Tanto las mujeres de la ciudad como de los pueblos necesitamos esta igualdad y feminismo. Necesitamos bajarnos de las plataformas y hablar en el mismo tono y en la misma mesa, y entendiendo a la otra persona como una igual a ti.

--‘Es nuestro tarea hacer posible un futuro sostenible y verde en nuestros pueblos’, ¿Quiénes son o somos los responsables de la despoblación rural?

--Yo no tengo las soluciones para la despoblación, porque yo he hablado de mi familia, de mi casa…, pero ¡la falta de política en lo rural! ¿Quién va a querer vivir en un pueblo si no tienes un acceso, por comarcas, a una sanidad, educación?, ¡lo mínimo, lo mínimo! Hay muchos factores. Siempre ha habido un maltrato a lo rural desde todos los ámbitos: ser de pueblo era ser cateto…, nuestros abuelos lo han interiorizado tanto, que lo último que querían eran que nos quedáramos en los pueblos. Cuando nuestro medio rural tiene tantas posibilidades, tantos recursos, territorio, razas autóctonas…, pero para eso necesitamos herramientas. Yo lo pienso muchísimo: con el cambio climático, como están los alquileres…, si se facilitaran las cosas, ¡nos sorprendería la de gente que se iría a vivir a un pueblo!