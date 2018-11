'No me voy a Marte', la canción de Nacho Vegas para Ecologistas en Acción

Nacho Vegas ha presentado No me voy a Marte, una canción para Ecologistas en Acción, que celebran 20 años de acción contra daños ambientales.

La citada oenegé apuesta a seguir cuidando de la tierra para que siga siendo el mejor lugar para vivir. La inspiración para escribir esta canción vino del título de un ensayo de otro activista de la organización ecologista. Hace 14 años el poeta, matemático y politólogo Jorge Riechmann publicó el ensayo Gente que no quiere viajar a Marte (Catarata, 2004), donde se argumentaba que una persona no puede ser productivista consecuente si no está dispuesta a tratar la tierra como un planeta desechable, para emprender a continuación la fuga.

Concierto en Santander

Por otro lado, el cantante asturiano tiene previsto ofrecer un concierto en la sala Escenario Santander, en el que se podrán escuchar tanto temas de este nuevo trabajo como emblemáticas canciones de toda su carrera.

En la gira Violética, el cantante asturiano está acompañado por su ya habitual banda: Abraham Boba, Eduardo Baos, César Verdú y Luis Rodríguez de León Benavente, además de Joseba Irazoki y Manu Molina.

El músico regresa cuatro años después de Resituación, con una extensa gira en salas. El álbumViolética contiene 18 temas, editado en doble CD, triple LP y formato digital, es un disco largo ue reúne tradición, folk, rock, activismo social, y llega a actualizar canciones populares asturianas, sin perder su parte personal con un acabado heterogéneo.

El disco cuenta con diversas colaboraciones entre las que destacan las del Coru Antifascista Al Altu La Lleva, Cristina Martínez, Christina Rosenvinge y Maria Rodés.

A finales de la década de los 90, Vegas comienza su carrera en solitario que, por el momento, ha dado lugar a siete álbumes bajo su sello y multitud de cortes repartidos en recopilatorios, discos de colaboración, split-singles, mini-CDs e incluso bandas sonoras.