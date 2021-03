'Nomadland', mejor película en los Globos de Oro

La 78 edición de los Globos de Oro celebrada virtualmente este domingo no podía ser una ceremonia de premios normal. La pandemia lo ha trastocado todo, incluyendo las galas de premios pero también cómo se ha hecho y consumido en el último año la producción audiovisual. Además, los conocidos conflictos éticos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que entrega los galardones y otros revelados o recordados, incluyendo la ausencia de miembros negros en sus filas, habían alimentado la polémica. Al final la ceremonia, y los premios, han sido una combinación de todo lo que hacía esta edición diferente.

Quizá con voluntad de quitarse de encima la etiqueta de predecibles los 87 periodistas de la HFPA han regado de algunas sorpresas, pequeñas y grandes, sus elecciones. Y todo el mundo apostaba porque le darían el premio a mejor drama a 'El juicio a los 7 de Chicago' (por cuyo guion sí han reconocido a Aaron Sorkin), pero los Globos han alzado hasta lo más alto a una película que lo merece y que sale reforzada como una de las favoritas en la abierta e incierta carrera a los Oscar: 'Nomadland'.

Zhao y los intérpretes negros

La joya de Chloé Zhao ha convertido a la directora (una de las tres nominadas en esta edición) en la segunda realizadora con un Globo de Oro, un premio que recibe 37 años después de que lo hiciera la primera, Barbra Streissand por Yentl. Y la que no ha visto reconocido su aplaudido trabajo es Frances McDormand, porque estos Globos, con aire a propósito de enmienda en asuntos de género y sobre todo de raza, han dado una de sus mayúsculas sorpresas concediendo el premio de mejor actriz a Andra Day, brillante en la mucho menos destacable 'The United States vs Billie Holliday' de Lee Daniel'.

También han sido reconocidos otros actores negros: a título póstumo Chadwick Boseman por 'La madre del blues', Daniel Kaluuya por su interpretación del líder asesinado de los Black Panther Freed Hampton en 'Judah en the Black Messiah', de HBO, y John Boyega por su trabajo en 'Small Axe', la serie de películas para Amazon de Steve McQueen.

Borat y otras coronas

En apartado cinematográfico de comedia la gran triunfadora ha sido 'Borat 2', que también le ha valido a Sacha Baron Cohen el premio a mejor actor. Y en televisión, sin sorpresas, la corona dramática ha sido para 'The Crown' (con premios de interpretación para Emma Corrin, Josh O'Connor y Gillian Anderson) y la de comedia para 'Schitt's Creek' (con premio para Catherine O'Hara).

Inesperados aunque no falten méritos que les hagan merecedoras de los premios han sido también los galardones de Rosamund Pike como actriz de comedia por 'I care a lot', otra producción de Netflix, o el de Jodie Foster como actriz de reparto por 'The Mauritanian'. Y si alguien ha aparentado que no esperaba su galardón (y no solo por la sudadera, parte lógica de la moda en estos premios que se reciben por zoom en el salón y que Foster también ha recibido con una especie de pijama) ha sido Jason Sudeikis, premiado por su trabajo en 'Ted Lasso' (de Apple TV+).

Jaque de Netflix

Netflix ha sumado premios también por 'Gambito de dama', reconocida como mejor miniserie y en categoría de interpretación por el trabajo de Anya Taylor-Joy. Pixar ha hecho lo que acostumbra y 'Soul' ha hecho doblete como mejor película de animación y por su banda sonora. Mark Ruffalo ha dado otra alegría a HBO con el galardón como actor de miniserie por su trabajo en 'I kow this much is true'. Y 'Minari', premiada en los Globos como película en lengua no inglesa (porque es puramente estadounidense pero está rodada principalmente en coreano), refuerza también el espacio que ya se le hace en las quinielas de los Oscar.