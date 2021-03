Olivia Rodrigo, la joven estrella Disney que arrasa en Spotify

Olivia Rodrigo, de tan solo 18 años, se ha convertido en la nueva promesa de la música gracias a su tema debut 'Driver's License', con el que ha liderado todas las estadísticas del mes de febrero en Spotify: lleva ocho semanas siendo número 1 de reproducciones en la plataforma de música en 'streaming' y con casi medio millón de escuchas. Y es que, con más de 185 millones de reproducciones en todo el mundo, la canción que la 'chica Disney' le dedicaba a su expareja se ha convertido en todo un éxito. El 'top 15' de canciones con más 'streaming' en el último mes lo completan artistas de la talla de Bad Bunny, The Weeknd o Dua Lipa.

Un debut en solitario estelar

A pesar del auge que está teniendo el vinilo, ya ha quedado lejos aquella época en las que rebuscar entre las estanterías de un tienda de discos era la mejor manera de encontrar nueva música. Ahora, en la era digital, Spotify se ha convertido en la plataforma de 'streaming' musical más potente, y el éxito o fracaso de un artista se tasa con una nueva moneda de valor: las reproducciones. Y Rodrigo, a pesar de haber iniciado su carrera musical en solitario este mismo año, ya es un peso pesado del 'streaming'.

La joven artista californiana tuvo sus inicios en la actuación gracias a series como 'Bizaardvark' o 'High School Musical: The Musical Series', ambas de la multinacional Disney. A pesar de que Rodrigo ya había interpretado las canciones principales de la serie basada en la famosa película adolescente 'High School Musical', 'Driver's License' ha sido el debut de la cantante con un tema propio.

Con claras inspiraciones de la música de Taylor Swift o Lorde, a las que Rodrigo ha admitido admirar, 'Driver's License' se convertía en todo un éxito en cuestión de días. El tema, en su primer día, no lograba llegar a los 2 millones de reproducciones. Sin embargo, estas cifras se multiplicaron en días posteriores hasta alcanzar casi 14 millones de reproducciones en su cuarto día, unas cifras que triplicaban a la siguiente canción más escuchada: 'DÁKITI', de Bad Bunny.

De hecho, esta balada dedicada al amor perdido, ha batido un récord mundial y se ha convertido en la canción con más reproducciones en una sola semana en Spotify.

No solo las reproducciones de su música se han disparado, sino también sus seguidores en redes sociales, que ahora se hacen llamar 'livies' (por su nombre de pila, Olivia).

En tan solo dos meses, los seguidores de la joven artista han logrado multiplicarse hasta alcanzar casi 8 millones de seguidores en el conjunto de sus redes, como Instagram, Twitter o Youtube.

Ecléctico 'top 15' de tendencias

Lejos de la 'chica Disney' se han quedado el resto de artistas que han marcado las tendencias musicales de febrero. Un ránking de las 15 canciones más escuchadas este último mes que se caracteriza por su diversidad y eclecticismo, pasando del 'synth pop' más ochentero de The Weeknd al trap latino de Karol G.

No ha sido suficiente para The Weeknd su actuación en el descanso de la Superbowl -la final de la liga de fútbol americana- para igualar los datos de Rodrigo. Sin embargo, el cantante ha logrado colar dos de sus temas -'Save Your Tears' y 'Blinding Lights'- entre los más reproducidos de febrero. 'After Hours', el último trabajo del canadiense, ha sido muy valorado por la crítica internacional.

Aparte del pop -un género que siempre triunfa en las listas de éxitos- de Lipa o Ariana Grande, parece que el trap y el reguetón han llegado para quedarse. A pesar de la indignación que causa en ciertos sectores, el género urbano no ha dejado de crecer en los últimos años. Por este motivo, artistas como Bad Bunny, Myke Towers o Karol G han logrado situar las únicas canciones en español en el ránking con sus ritmos latinos.

De hecho, el puertorriqueño Bad Bunny fue también el artista más escuchado a nivel global en 2020 gracias al lanzamiento durante la cuarentena de su álbum #YHLQMDLG, demostrando que la industria de la música urbana ya no solo se reduce a las comunidades latinas y/o españolas, sino que ya se trata de una tendencia al alza por todo el mundo.