'OT 2018': Del frío adiós a Itziar Castro a la euforia con Los Javis

Los concursantes de OT 2018 recibieron ayer ante los espectadores la noticia de que Itziar Castro dejaba de ser profesora de interpretación de la Academia. Sin embargo, su fría reacción dejó helado al público que se encontraba atento al canal en directo de YouTube.

Noemí Galera fue la encargada de informarles acerca del despido de la actriz y, tras leer el comunicado oficial, añadió: Esto es como un equipo de fútbol. Cuando no llegan los resultados se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo. Esto no exime a los jugadores de su parte de responsabilidad.

Tras hacerse un breve silencio, la directora de la Academia anunció el regreso de Los Javis. Fue en ese momento cuando estalló la alegría y todos corrieron a abrazar a sus nuevos profesores. Tan solo Sabela reaccionó de manera diferente y no pudo evitar mostrar su preocupación.

Sentimos que no haber estado desde el principio es una cagada por cobardicas. Porque pensábamos que no íbamos a poder con todo. Nunca nos tendríamos que haber bajado de este barco", comentó Calvo. Nos sabe mal venir en un momento delicado. Lo hemos hablado con Noe, la dirección e Itziar. Os manda un beso. Está muy orgullosa. Un aplauso para ella", añadió Ambrossi y ese fue el único gesto que hubo hacia la ex profesora.

Para las redes sociales esta actitud de los concursantes no pasó desapercibida y muchos usuarios criticaron el poco afecto que mostraron hacia la actriz. Por otra parte, algunos espectadores señalaron que los participantes ya conocían la noticia desde la noche anterior aunque no tenían autorizado hablar del tema.

La reacción de los chicos ante el despido de Itziar resume muy bien el por qué no están calando. Sus valores están a años luz a los chicos del año pasado. Da la sensación de que solo les importan los followers, las firmas y la supuesta gira que lo mismo ni tienen #OTDirecto1NOV Javi Tali (@TaliJavi) 1 de noviembre de 2018

Qué frialdad y qué distancia acabo de sentir, ni una palabra de agradecimiento a Itziar por el trabajo realizado por parte de Noemí o Manu, qué vergüenza. #OTDirecto1NOV Joy (@joysilky) 1 de noviembre de 2018