El otoño flamenco se adelanta

El XVII Otoño Flamenco de Fuente de Cantos se celebrará un poco antes este año: los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre: «Como los técnicos anunciaban la posibilidad de que pudiera llegar un rebrote del covid en otoño, y teniendo en cuenta que en octubre es la vacunación de la gripe, lo hemos adelantado casi un mes para superar esta dificultad», nos cuenta Francisco Zambrano, director artístico de este encuentro, y alma máter de esta cita ineludible con el flamenco de la región. Porque este año, aún siendo un homenaje al baile y a la maestra Cristina Hoyos, Extremadura es la protagonista de un cartel en el que encontramos a artistas destacados, tanto del cante como del toque, como Celia Romero, Esther Merino, Salomé Pavón, Pajares, Fefo, Alejandro Vega, Paulo Molina…, o guitarras como la de Juan Manuel Moreno, Manolín García, Juan Vargas, José Ángel Castilla o Francis Pinto. Payos y gitanos, como es el flamenco, y como es característico, además, en nuestra comunidad.

Un cartel, un elenco, como les decía, dedicado al baile y que encabeza nuestro bailaor más internacional: por maestro, y por ser el alumno aventajado de Cristina Hoyos, Jesús Ortega. La mano que ha conducido en innumerables ocasiones y reconocimientos a la maestra hasta Extremadura (aunque este sea el primer homenaje oficial que le rinda la región); y la bailaora más galardonada de toda la historia del baile nacional, que alimentó el trabajo y la intuición innata para el baile de Ortega en sus comienzos, hasta llegar a convertirlo en coreógrafo y bailaor solista de su compañía. Ayer mismo pudimos ver la simbiosis de alumno y maestra en la plaza Alta, dentro del programa Badajoz. La Ciudad Encendida, donde Jesús Ortega desplegó, no solo su concepción del baile sino sus dotes para la dirección artística y su capacidad para crear escenas y escenarios, en los que el flamenco y la interpretación van a compás. Ambas disciplinas, por cierto, en las que Cristina Hoyos, que recibió una emocionante distinción por parte del consistorio pacense, es una maestra. Sí, en eso también.

El crítico de flamenco Manuel Martín Martín aseguró en una ocasión que «el baile extremeño se escribía con acento de Jesús Ortega» y será, por tanto, ese acento el que encabece este cartel dedicado al baile, en el que acompañarán al de Badajoz la anarquía y la intuición de El Peregrino, la sensualidad de Zaira Santos, la fuerza de Carmen La Parreña y la frescura de Fuensanta Blanco, que se suma al cartel gracias al programa Pasión por el Flamenco de la Diputación de Badajoz: «Fuente de Cantos es una cita de solera y si encima está dedicado al baile, abrir este cartel es un lujo y un honor gracias a que la diputación se lo ha currado para que las cosas sigan adelante, dándole una oportunidad a la gente joven como yo, para que podamos mostrar nuestro baile y nuestra forma de concebir los montajes», asegura Fuensanta Blanco. Un montaje, el de la emeritense, en el que va a estar acompañada del cante y las palmas de Cristina Tovar y Dani Bonilla, y la guitarra de Miguel Pérez.

«Es un festival de renombre por el que han pasado numerosos artistas de dentro y fuera de Extremadura. Regresar junto a El Peregrino es un placer porque me encanta su baile y su persona. El tiempo que le quede a este grande de nuestra tierra, quiero hacerlo, siempre, cerquita de él. El baile es la disciplina más olvidada en las peñas y en los sitios más pequeños, y es fantástico que se le de lugar en este Otoño Flamenco», dice por su parte Carmen La Parreña.

Y todo esto, respecto al baile, porque el cartel de hondura se complementa con José Moreno El Cano que presentará su primer disco, Alcoba vacía. Un trabajo en el que podemos encontrar cantes como toreras, alboreás o tonadillas extremeñas…, con letras propias como las bulerías que firma y con las que abre el disco Como alcoba vacía, el alma la tiene entraña mía, como la lava del volcán, prima mía tienes la mirada, aunque esa noche, asegura: «Mezclaré letras mías con la de ese repertorio que normalmente hago. No llevo coros, ni percusión, ni bajo como para hacer una presentación estricta del disco en sí, pero haré un recital mezclando letras del disco con las que hago normalmente. He creado mi repertorio del directo, diríamos», explica el cantaor de Berlanga. Al toque, su hermano Juan Manuel Moreno, que «me da mucha libertad y engrandece todo lo que yo hago».

Para el director artístico de este cartel difícil de repetir, Francisco Zambrano, «el baile es la asignatura pendiente de Extremadura. Tenemos entidad e identidad en el cante y en el toque y en el baile no lo hemos tenido hasta antes de ayer». El problema es que, como los gitanos extremeños no accedieron al profesionalismo, contamos en nuestra historia con que el primer bailaor que conocemos es Enrique El Cojo y está considerado sevillano, después Eugenio de Badajoz y Peregrino, ¡y ya está, no hay más! Y ahora, gracias a Dios, tenemos el importante plantel de bailaores y bailaoras encabezados por Jesús Ortega y su Centro de Flamenco y Danza con más de 200 alumnos».

«Tenemos un baile propio que no hay en otro territorio flamenco», prosigue Zambrano, que añade que «nuestra idea es, además, conseguir un baile propio y poner en marcha un concurso que necesita un apoyo importante institucional. Necesitamos mucha gente que le de caché».

Muy valorado

Esta distinción en nuestro baile, de la que habla Zambrano, también la destaca la emeritense Zaira Santos: «Vivo en Sevilla y puedo decirte que al flamenco extremeño lo valoran mucho, sobre todo al cante, ahora, por suerte, somos más los artistas en las tres disciplinas que estamos saliendo de Extremadura; que al igual que el gaditano tiene su aire por alegrías y el jerezano por bulerías, nosotros tenemos nuestro aire por tangos y jaleos extremeños. Hay muchos artistas que me dicen: no sé qué es pero marcas la diferencia. La forma de marcar, escuchar o pisar…, sí, le dan importancia, lo valoran y les gusta».

«Los artistas han respondido muy bien, han superado ese miedo que todos tenemos y espero que también lo superen los espectadores porque cada vez vamos a tener un mayor margen de seguridad. Hay que mirar adelante, y creo que hemos conseguido cerrar un cartel que será difícil de reunir en sucesivas ocasiones» y es que la seguridad frente al covid en este festival, al igual que en el resto de eventos puestos en marcha, está tan presente como el compás «se celebra al aire libre pero solo, en el caso de inclemencias metereológicas, nos llevaría de nuevo al taeatro donde cumpliríamos con ese 50% de aforo. Somos conscientes de las circunstancias que vivimos, pero, sobre todo, que no podemos vivir asustados ni dejar morir la cultura», asevera Zambrano.

«Mi baile expresa lo que mi alma calla», me decía Zaira Santos; pues eso, silencio y respeto para un evento que marca este año, un poco antes, la llegada del otoño. Una estación, que si no pasa por Fuente de Cantos, parece que no termina de arrancar, ¿y cuántos de ustedes podrían pasar sin el frescor y los colores ocres del otoño?, ¿y quienes sin flamenco? Pues a éstos últimos, y también a los primeros, les espero en Fuente de Cantos.