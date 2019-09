«Para mí la danza es un canal de comunicación»

¿Quién no ha querido alguna vez parar el tiempo?, ¿congelar ese instante en el que nos reconocemos en plena felicidad?, ¿y quién?, ¿quién puede hacerlo?... estos interrogantes salpican, una y otra vez, la conversación con Sara Cano (Toledo, 1979) mientras realizamos esta entrevista. La bailarina de danza contemporánea con raíz flamenca, a la que las palabras le bailan con una dulzura que estremece, comienza a recrearse en lo que ha significado artística y personalmente, la búsqueda de su propia identidad. Una búsqueda que le ha llevado hasta Sintiempo. La segunda obra de la toledana que escenificará en la plaza de San Jorge de Cáceres, con motivo de La Noche del Patrimonio, el día 21 de septiembre. Una danza concebida entre lo visceral de lo español y lo conceptual de lo contemporáneo. Una obra para parar el tiempo, en una noche ideada para admirar y admirarnos en el espejo de nuestro propia historia.

--¿Cómo espera ‘parar el tiempo’?

--Difícil reto me he puesto… no pretendo parar el tiempo, aunque ese deseo de hacerlo alguna vez lo hemos tenido… pero es imposible pararlo. Es triste, pero no se puede…Yo esa noche, espero poder hacerme entender. Que la persona que esté allí viéndolo, pueda acompañarme en el viaje y lo disfrute. Que lo disfrute conmigo.

--Sintiempo’, ¿por qué?, ¿por qué esa lucha con el tiempo de Sara Cano?

--Esta obra nace de una búsqueda continua. Yo comencé como coreógrafa independiente en 2014, y eso me ha obligado a trabajar mucho en soledad y a buscarme mucho. En todo ese proceso de búsqueda que he tenido, consideré que me encontraba en un buen momento, personal y artísticamente, y me preguntaba cómo podría mantenerme en ese estado. Por supuesto, es algo imposible, ¡claro! Es como querer mantenerse en esos momentos maravillosos en los que uno se quedaría toda su vida. Está claro que no existen y es lo bonito de la vida. Que un momento precede a otro, y a otro, los hay buenos, malos y todos son buenos o genuinos. Era encontrar esa búsqueda. Me he dado cuenta, que Sintiempo habla también del final de las cosas, de encontrar el final de las cosas, o de no darse cuenta de que algo ha llegado a su final. Hablo del tiempo, pero no de una forma lineal, en el que hay un presente, pasado... considero que es el tiempo de una forma cíclica, que todo vuelve, y en ese ciclo, en esa vorágine del momento, ¿donde está el final?, ¿existe, no existe?, ¿ha pasado y me lo he perdido?, ¿floto en una nebulosa del tiempo? Es una divagación sobre el paso del tiempo.

--¿Y qué es para usted el paso del tiempo?

--¡En esas estamos! Pero para mí, hoy por hoy, ha cambiado mucho la percepción desde que creé este espectáculo, cuando tenía esa necesidad de aferrarme a ese tiempo que estaba viviendo. Hablaba mucho de mi misma, quería presentarme no solo como una bailarina, como un cuerpo que se mueve, sino quería que quedara claro que ese cuerpo era una persona que tiene pensamientos, carne, sudor…, quería presentar la parte más humana de mí. Es Sara que baila, con sus cosas buenas y malas. Y entre una de esas cosas de las que hablaba, entraba mi deseo de ser madre. En este tiempo lo he sido y esto ha hecho cambiar mucho mi percepción en cuanto al paso del tiempo. Ya no existe esa necesidad de aferrarme al momento que vivía antes, sino que ahora lo vivo a través de mi niño, con una parte de nostalgia por las cosas que ya no volverán y por otra, con felicidad por las cosas que están por venir.

--¿Es complicado mostrar esta obra en la calle fuera de los límites de un escenario, de un teatro?

--Creo que este espectáculo va a ser un poco más complicado porque es una obra muy intimista. Supone mayor proyección escénica sobre mí e intentar llenar y llegar a los que estén viendo. Sí es cierto que estaba pensado para un teatro, en un sitio acotado, que te permitiera hablar más naturalmente. Pero también es un reto importante hacerlo en la calle, en un espacio tan bonito como es la plaza de San Jorge. Es un reto y creo que va a ser una experiencia personal muy bonita y muy enriquecedora. Conozco algunas zonas de la ciudad y me parece impresionante.

--Persigue con esta obra una danza anacrónica ¿lo ha logrado?

--Anacrónica no lo sé, pero sí es cierto que estoy encontrando una danza personal. Una forma muy personal de expresarme. Yo desde pequeña, como bailarina, he estado muy relacionada con la danza española por un lado, y con la contemporánea por otro, y siempre he creído que podría haber una convivencia entre ambos tipos de danza. Eso lo he estado trabajado durante toda mi vida profesional. En cuanto al lenguaje coreográfico, sí tengo un lenguaje más personal, a esto, con la edad y la experiencia, lo uno a una forma más teatral por la necesidad de dar un paso más a la hora de expresarme, introduciendo la palabra, el gesto cotidiano, o las cosas que van más allá del propio movimiento entendido como danza.

--¿Ese es el sello Sara Cano?

--Para mí la danza es un canal de comunicación. Encontrar la manera de expresarme con el público. Las herramientas que utilizo para ello parten de la danza contemporánea, de la española, de la teatralidad, o como le decía, del gesto cotidiano y la naturalidad. Es algo visceral, de piel, intentando ser siempre muy fiel a lo que soy.

--¿Y esta es una necesidad artística o personal?

--Es que cuando uno se dedica a esto, lo artístico y lo personal van bastante unidos. Es muy difícil separarlo, entonces es una necesidad.

--¿Qué significa para usted ‘La leyenda del tiempo’ de Lorca?

--Es una maravilla de poema que él hizo en su momento y Camarón la versionó y lo convirtió en un hito para el flamenco. Yo quería acercarme a ese texto también, por acercarme a esos personajes que han logrado ser hitos en nuestra cultura española, y hacerlo de la forma más humilde y con el máximo respeto. Quería hacer una nueva versión, y se la encargué a Héctor González, que es mi compositor. Le puso la voz Sandra Carrasco, y con ese tema abrimos el espectáculo. Con esta personal visión de La leyenda del tiempo. Musicalmente es una maravilla y espero que todos los que estéis, podáis disfrutarla.H