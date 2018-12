El patetismo de un mujeriego

Franck Dubosc es uno de esos cómicos franceses que lleva décadas ganándose el reconocimiento del público en los escenarios, en los shows televisivos y en un buen puñado de películas de éxito que han contribuido a convertirlo en uno de los actores más rentables en la actualidad. Por eso, después de escribir y protagonizar Camping, que arrasó la taquilla de su país, el actor pensó que había llegado el momento de cumplir uno de sus sueños de niñez, dirigir una película.

«Cuando era pequeño perseguía a todo el mundo con mi super 8. Siempre me ha gustado contar historias, pero pensaba que el director tenía que ser algo así como el jefe, tener el control absoluto de todo, y yo no tenía muchas ganas de eso», cuenta Dubosc en su visita a Madrid para presentar su ópera prima, Sobre ruedas. «Sin embargo, la vejez me ha vuelto más inconsciente y cuando empecé a escribir esta historia me di cuenta de que era una oportunidad que no podía desperdiciar». En Sobre ruedas, el propio director interpreta a un maduro galán soberbio y mentiroso, director de una gran empresa y que está acostumbrado a ligar con chicas jóvenes. «El típico capullo machista», dice. Hasta que un día, haciéndose pasar por una persona discapacitada, conoce a una chica y se ve obligado a llevar esa mentira hasta las últimas circunstancias, algo que todavía lo pondrá todavía más en entredicho cuando se entere de que su hermana está de verdad en silla de ruedas.

Junto a Dubosc encontramos a Alexandra Lamy (Historias de una indecisa). Ella interpreta a Florence, una mujer fuerte a pesar de haber perdido la movilidad en las piernas, que es jugadora profesional de tenis, virtuosa del violín y tiene una actitud optimista ante las adversidades de la vida. La actriz no lo niega, era un personaje difícil de abordar. «Siempre tenía miedo a que me dijeran que lo tendría que haber hecho una persona con una minusvalía real y que yo era una farsante», cuenta. «Por eso me esforcé más que nunca, para hacerlo de verdad creíble. Practiqué con la silla de ruedas y no quise que hubiera dobles, ni siquiera en las escenas en las que juego al tenis».

Dubosc comenzó a escribir esta historia cuando su madre quedó impedida en silla de ruedas. Se dio cuenta de que la discapacidad estaba en los ojos de los demás y que se trataba de una cuestión de mirada. Eso, unido a su pasión por la comedia romántica clásica y a su deseo de arriesgarse con algunos toques de incorrección política, fueron el germen de esta película en la que la comicidad contiene un punto de reflexión.

«El humor no siempre tiene que utilizarse para burlarse de las personas», aseguró Alexandra Lamy en la presentación. «Sirve precisamente para poner de manifiesto algunos temas sensibles que nos hacen pensar». Para ambos, lo interesante de Sobre ruedas es de qué manera le da la vuelta a la figura del triunfador y del mujeriego convirtiéndolo en un ser patético mientras que la mujer se muestra poderosa a pesar de no poder caminar. «Al final, la persona realmente discapacitada es él», culmina Dubosc.