Pau Luque gana el Anagrama con un ensayo sobre la moralidad en el arte

'Las cosas como son y otras fantasías' le ha valido al filósofo barcelonés Pau Luque este martes el 48 Premio Anagrama de Ensayo. La obra se desarrollal en el espinoso terreno de las relaciones entre arte y moral a través de la reflexion sobre la obra de Nick Cave, Vladimir Nabokov (y su inevitable 'Lolita'), Iris Murdoch, Fellini, Shakespeare o Cervantes. "Sabe más quien vive atormentado por la duda que quien vive satisfecho en la certeza", escribe Pau Luque en este ensayo que, como apunta el jurado, "en tiempos de incertidumbre obliga a hacerse preguntas".

El jurado, formado por Jordi Gracia, Chus Martínez, Joan Riambau, Daniel Rico y la editora Silvia Sesé, ha concedido la distinción al ensayo de Luque (Barcelona, 1982) , que ha calificado de "inteligente y entretenido alegato en favor de la imaginación y un elogio de la incertidumbre y la imperfección".

En su reflexión sobre la creación artística y su capacidad para ensanchar nuestro entendimiento de la maldad y, en consecuencia, de la bondad, Luque se pregunta si hay un "arte moralmente condenable o es el arte inmune al juicio moral". Para él no sirven las respuestas que se ofrecen habitualmente en la esfera pública, reducidas a una suspensión total del juicio moral acerca de la obra de arte, la idea de que el arte todo lo valida, o bien una mera simplificación de culpabilidad o inocencia. .

Tomando como hilo conductor las canciones de Nick Cave, la 'Lolita' de Nabokov y la extraordinaria novela 'El mar, el mar' de Iris Murdoch, Luque establece que la obra de arte no busca la absolución ni la condena. "No se trata de perseguir el bien, la injusticia, ni sus contrarios, sino que estos tres autores aluden a lo que yo llamo las virtudes imperfectas, como la crueldad, la venganza, el poder sobre el que no tiene poder". A su juicio, la moral no es estática sino lineal, es como "una noria en la que van apareciendo las ideas", e ilustra esta reflexión recordando que "cuando Marx habla de igualdad, no es la igualdad que entendemos hoy, porque los contextos cambian, pero, en realidad, viene a decir lo mismo".

NARRACIÓN ABYECTA

Luque ha revelado que desde siempre había tenido interés por la moralidad y, por tanto, era natural que acabará abordando la discusión sobre las relaciones entre arte y moral. Además sobre la base de la comparación entre las escenas clave de 'Irreversible' de Gaspar Noé (en la que el espectador contempla de principio a fin una violación) y la oscura y retorcida película "La pianista" de Michael Haneke, Luque llegó a la conclusión de que tiene sentido a hablar de "arte moralmente indecente", y considera que "la diferencia entre el arte imaginativo y el arte indecente es la misma que mediaría entre la narración imaginativa de personajes abyectos y la narración abyecta de personajes imaginados".

Al Premio Anagrama de Ensayo se presentaron un total de 166 originales procedentes de dieciséis países, ocho de los cuales llegaron como finalistas a las últimas deliberaciones.