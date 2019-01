Las películas que disfrutaremos en el 2019

A lo largo de los próximos 52 fines de semana llegarán a España alrededor de 450 películas. Dicho de otro modo, muy mal tienen que darse las cosas para que en 2019 cualquier aficionado al cine razonablemente exigente no vaya a poder ver colmadas sus necesidades de entretenimiento audiovisual. A continuación ofrecemos un somero repaso a lo más destacado de tan amplia oferta.

MALDITOS SUPERHÉROES

Hacía tiempo que no desfilaban por la pantalla tantos en tan poco tiempo. En 2019 se estrenarán, por un lado, dos películas del universo X-Men: a la cuarta entrega de la saga oficial, 'Fénix Oscura', hay que añadir 'Los nuevos mutantes', spin-off que al parecer está más influenciado por Stephen King que por Stan Lee. Asimismo, verán la luz otras tres películas de Marvel: 'Vengadores: Endgame', que ofrecerá cierre argumental a los 10 años de narrativas interconectadas que componen esa cosa llamada Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); 'Capitana Marvel', cuya protagonista promete convertirse en uno de los pilares del MCU a partir de ahora; y' Spider-Man: Lejos de casa', que nos permitirá comprobar si la versión del Hombre Araña encarnada por Peter Parker ha quedado tan obsoleta como el 'reboot' 'Un nuevo universo' demostró recientemente.

Pero eso no es todo. También verán la luz dos títulos sobre los que los fans de DC Cómics llevan tiempo haciendo especulaciones: 'Shazam!', cuyo proceso de producción ha durado al menos cinco años y al que sucesivamente se ha vinculado a actores como Channing Tatum, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson ninguno de ellos protagoniza finalmente la película--; y, cómo no, 'Joker', reencarnación del villano más fascinante del mundo comiquero en la persona de Joaquin Phoenix.

FICCIONES RECALENTADAS

Que en Hollywood se dedican sobre todo a repetir viejas ideas es algo obvio, pero hay que reconocer que lo hacen de las formas más diversas. En los próximos meses se estrenarán un sinfín de secuelas, entre las que aquí destacamos 'It: Chapter Two' con que sea igual de buena que su predecesora nos conformamos y el actioner 'John Wick 3', o Keanu Reeves de nuevo en la piel del personaje gracias al que una vez más ha revivido su carrera. También verán la luz remakes como 'Cementerio de animales' y un spin-off: 'Hobbs & Shaw', que se centra en los personajes que Dwayne Johnson y Jason Statham encarnan en la saga 'Fast & Furious'. Lo que está más de moda, eso sí, parecen ser los 'reboots': llegarán a los cines una nueva versión de 'Hellboy' y una nueva entrega de 'Terminator', que promete redefinir la mitología de la saga; también 'Men in Black: International', en la que no estarán ni Will Smith ni Tommy Lee Jones, y 'Godzilla: rey de los monstruos', que en realidad no es un 'reboot' sino la secuela de un 'reboot'. Y luego está 'Star Wars: Epsodio IX', que a la vez es una secuela y la secuela de una secuela, y que también tiene algo de 'reboot' y hasta un poco de remake. En realidad, cómo la definamos no cambia nada: será un taquillazo.

COSAS DE NIÑOS

El grueso de la oferta cinematográfica infantil del nuevo año puede dividirse en dos grandes categorías. Por un lado, verán la luz varias secuelas de éxitos del cine de animación moderno, entre las que destacan 'Toy Story 4', 'Mascotas 2' y 'La LEGO Película 2' aunque, bien pensado, esta última tiene más bien poco de infantil--; por otro, lo harán algunas versiones de acción real de grandes éxitos del cine de animación de Disney: 'Dumbo', dirigida por Tim Burton, y 'Aladdin', dirigida por Guy Ritchie. Y luego, en tierra de nadie entre ambas categorías, está la nueva versión de 'El rey león', que no parece cine de animación pero que sin duda tampoco es acción real.

COMO LA VIDA MISMA

Varias de las películas que aspiran a galardones en estos meses venideros y de las que lo harán en la temporada siguiente muestran interés similar en retratar figuras históricas reales. Las primeras en llegar a los cines serán 'El vicio del poder', el biopic de Dick Cheney que llegó a ser el vicepresidente más poderoso de toda la historia de EEUU por el que el actor Christian Bale ha vuelto a ganar 20 kilos de peso; 'La favorita', la comedia negrísima que Yorgos Lanthimos ha ambientado en la corte de la reina Ana de Inglaterra; y 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad', que quizá nos confirme si el genio artístico del pintor holandés era consecuencia de su locura. El resto de películas biográficas de la temporada, eso sí, tardarán algo más en estrenarse: primero lo hará 'El gordo y el flaco', que recuerda al dúo cómico formado por Stan Laurel y Oliver Hardy; después le tocará el turno a 'Rocketman', resumen de la vida y milagros del cantante Elton John; y por último, si Dios quiere, finalmente verá la luz 'El irlandés', en la que Martin Scorsese rememora el asesinato del gánster Jimmy Hoffa escudado por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Ahí es nada.

CON LETRAS DE ORO

¿Es Scorsese el más importante de todos los directores que presentan película en 2019? Difícil decirlo a ciencia cierta; después de todo, también Clint Eastwood está de estreno: su 37 película tras la cámara, 'Mula', es la historia de un veterano de la guerra de Corea interpretado por él mismo a quien capturan mientras transporta cocaína para un cártel mexicano. En realidad, varios de los autores más reconocidos de nuestro tiempo regresarán a la cartelera en los próximos meses. Quentin Tarantino lo hará con 'Once Upon a Time in Hollywood', esperadísima aproximación a los asesinatos de la familia Manson protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Este último, por cierto, también encabeza el reparto de la nueva película de James Gray, 'Ad Astra', sobre un astronauta que viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre. Y Gray no es el único gran director que debuta este año en la ciencia-ficción: 'Gemini Man', de Ang Lee, es la historia de un asesino a sueldo que deberá matar a un clon de sí mismo. Y si hablamos de matar hay que hacerlo de la nueva película de Lars Von Trier, 'La casa de Jack', protagonizada por un 'serial killer' que rememora los crímenes cometidos a lo largo de su vida. Llegará a los cines este próximo 25 de enero, apenas una semana después de que lo haga otra película que nos tiene salivando: lo nuevo de M. Night Shyamalan, 'Cristal', tercera entrega de esa extraña y magnífica trilogía que completan 'El protegido' (2000) y 'Múltiple' (2016).

SIN SALIR DE CASA

Puesto que hablar de grandes autores sin mencionar a Pedro Almodóvar sería un desatino, recordemos que el manchego estrena en un par de meses 'Dolor y gloria', en la que habla de un cineasta que hace inventario vital; quien no ate cabos es porque no quiere. Él no es la única vaca sagrada patria que sufrirá empacho promocional próximamente: Alejandro Amenábar presenta su séptima película, 'Mientras dure la guerra', que repasa los últimos meses de vida del escritor Miguel de Unamuno y sus vaivenes ideológicos tras el estallido de la Guerra Civil. Por su parte, Rodrigo Sorogoyen intentará conseguir con su quinto largometraje, 'Madre', tanto éxito y premios como los que obtuvo con el cortometraje homónimo en el que se basa, y Paco Plaza volverá a la cartelera con la que sobre el papel es su primer alejamiento del cine de terror, el relato de venganza 'Quien a hierro mata'. Ahora bien, que nadie espere verla y luego no tener pesadillas.