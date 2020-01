Las películas que injustamente no han sido nominadas a los Oscars 2020

Los Oscars 2020 calientan motores. Ya conocemos a los nominados definitivos y las quinielas sobre quiénes se convertirán en ganadores se suceden. Está siendo un día muy especial, yo he vivido 25 años en Los Ángeles y conozco todos los procedimientos para los Premios Oscar y es muy complicado sin estar allí el que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba porque este año yo tome una opción, que era estar en mi teatro, en mi tierra, haciendo teatro que es lo que a mí me gusta", confiesa Antonio Banderas tras conocerse su nominación al Oscar a mejor actor.

Y es que conseguir una candidatura en los premios más importantes del séptimo arte es todo un logro. De hecho, tras conocer la lista oficial de nominados a los Oscars 2020, y teniendo en cuenta que el último año ha estado marcado por estrenos de mucha calidad, destacan varias ausencias tanto entre las películas como entre los actores y actrices nominados.

A continuación, repasamos los intérpretes y filmes que injustamente no han sido nominadas a los Oscars 2020.

1) Lupita Nyong'o por 'Nosotros'

La cinta de terror protagonizada por Lupita Nyong'o fue uno de los grandes éxitos cinematográficos del pasado año. La actriz se marca además, una doble interpretación que pone los pelos de punta y que le debería de haber valido un nominación al Oscar a mejor actriz.

2) Taron Egerton por RocketMan

"Solo tengo 29 años y he pasado uno y medio comprometido con el filme", explicó Egerton antes del estreno de RocketMan, una película musical que muestra el lado más humano y complejo de Elton John. El joven actor se mete en la piel del icono británico y lo hace de manera magistral, tanto que muchos le auguraban repetir el éxito de Rami Malek y su Bohemian Rhapsody.

3) Jennifer López por Estafadoras de Wall Street

Era una de las grandes incógnitas de la lista de nominados de los Oscars 2020. ¿Logrará Jennifer López colarse entre las candidatas al Oscar a mejor actriz? No ha sido posible. La actriz y cantante ha sido alabada por público y crítica por su brillante interpretación en Estafadoras de Wall Street. Sin embargo, JLo no ha conseguido estar en la lista de nominadas algo que ha sorprendido a muchos.

4) Robert Pattinson por El Faro

La cinta protagonizada por Pattinson estaba en todas las quinielas de favoritas para los Oscars 2020. Aclamada por la crítica tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, El Faro cuenta la historia de dos fareros que son enviados a una remota isla de Nueva Inglaterra. Ephraim Winslow es joven y carece de experiencia; Thomas Wake es veterano y experimentado. Aislados del mundo, expuestos a las inclemencias del tiempo, ambos viven una experiencia sorprendente.

5) Robert De Niro por 'El Irlandés'

La Academia sí ha nominado a Al Pacino y Joe Pesci en la categoría de mejor actor de reparto pero se ha olvidado de Robert de Niro en la categoría de mejor actor principal pese a su magnifico trabajo en El irlandés de Martin Scorsese. El veterano actor se mete en la piel Frank Sheeran, el hombre que supuestamente acabó con la vida del presidente del sindicato de camioneros de Chicago, Jimmy Hoffa.