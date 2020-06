El polémico tuit de despedida de Loquillo a Pau Donés

Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau". Este es el polémico mensaje lanzado por Loquillo para despedirse de Pau Donés, fallecido este martes a los 53 años tras luchar con coraje contra un cáncer de colon.

Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7 — Loquillo (@LOQUILLOoficial) June 9, 2020

El cuestionado adiós de Loquillo se ha convertido en 'trending topic' con reacciones de todo tipo y no muy halagueñas para el cantante de Barcelona.

"¿Se puede ser más estúpido y egoísta?", se pregunta Aina Díaz. "Yo para ser feliz quiero atención", añade Javivi al recordar la canción "Yo para ser feliz quiero un camión".

M.A.G se muestra contundente: "Recuerdo a mis 14 años, la primera vez que vi un concierto de Loquillo en el campo de deportes de San José de Linares. En 1989 me sabía todas sus canciones. Era mi ídolo. Por suerte uno madura y ahora no es más que un gilipollas más al que no puedo ni ver". Rossancar reflexiona: "Algunos están más guapos callados..."

Estos son algunos de los más de 800 retuits obtenidos por Loquillo al despedirse a su manera de Pau Donés.

Loquillo no olvida su ego ni cuando muere un amigo. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) June 10, 2020

Loquillo es el amigo que invitas a tu casa y no sabes cómo acabáis viendo el vídeo de su boda. — Dani Bordas (@DaniBordas) June 10, 2020

Loquillo recuerda también la primera vez que conoció a Cristobal Colón en un bar del puerto de Barcelona.

El bueno de Cristobal era un chavalin que no diferenciaba la proa de la popa y Loquillo le enseñó a señalar al horizonte.

Qué cosas... pic.twitter.com/BcHQVONYYc — Mark (@markspinozza1) June 10, 2020

Loquillo hubiera compuesto “Y no me sonrojo, si te digo, que me quiero” https://t.co/3ZeHJIYDta — JJ Vaquero (@VaqueroEH) June 10, 2020

Los primeros meses del confinamiento Loquillo salía al balcón a aplaudirse. — Dani Bordas (@DaniBordas) June 10, 2020

La segunda vez que conocí a Loquillo guardaba un autógrafo suyo que me había firmado Lola Flores pic.twitter.com/S0VvYVdxL9 — ន𝓭𝓞 །♰། (@SerdelOviedo) June 9, 2020