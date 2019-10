En el pozo del egoísmo

La premisa de El hoyo es simple y, como nos dice su director, el bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia, «se puede contar en un par de líneas en un bar». Tratemos de hacerlo: en un futuro distópico, los internos de una prisión excavada en la tierra esperan que un festín de comida diario descienda por un agujero central hasta su nivel. Cada mes cambian de nivel aleatoriamente, con lo que eso supone para su bienestar nutritivo y sus dudas morales.

«La idea es ir guiando al espectador, más que por hechos, por sentimientos. Cómo afecta cada cosa que pasa al protagonista, Goren», encarnado por Iván Massagué. «Queríamos enfrentar al espectador al egoísmo y a la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. El ser humano es, en mi opinión, una especie miserable. La película habla de luchar contra lo que somos de nacimiento: una bola de egoísmo que llora y llora y pide y pide». Junto a Massagué, aparecen, Antonia San Juan, Zorion Eguileor y Emilio Buale.

Aunque resulta tentador hacer comparaciones con otras películas sobre estructuras, estáticas (High-Rise) o móviles (Snowpiercer), que sirven como alegoría de una sociedad cada vez más radicalmente estratificada, en El hoyo puedes ser rico un día y pobre al siguiente. No es una película contra ese 1% que arruina la vida al 99%, sino sobre el egoísmo de ellos y de nosotros. A su juicio, «en realidad, todas las personas somos muy parecidas, y dependiendo de lo que te ha tocado en la vida haces una cosa u otra» y agregó que la película «te enfrenta a los límites de tu solidaridad», aunque también destacó que no han querido «ni dar sermones, ni ser doctrinarios, ni intentar dar respuestas, porque no somos nadie para hacerlo».

En el principio, El hoyo, que compite en sección oficial en Sitges, fue una obra de teatro que nunca llegó a ser. La firmaban David Desola y Pedro Rivero, quienes acabaron convirtiéndola en un guion con potencial. «Con un potencial increíble, además, pero que debía trabajarse mucho para que resultase más cinematográfico», apunta Gaztelu-Urrutia. «Tuvimos muchas peleas. Hubo guerra de egos, pero sobre todo, de convicciones. Cada uno viene de entornos muy diferentes.

Desola tiene más interés en la comedia, la más disparatada. A mí me gusta más el cine de género. Pedro estaba entre los dos. Cada uno apuntábamos en una dirección». De esa mezcla surge una película que puede saltar sin red de la comedia beckettiana a los esputos de ultraviolencia asiática. «Creo que todos los elementos conviven bien gracias al punto surrealista, la unificación estética o la música», señaló el director vasco.

En salas y Netflix

La original apuesta convenció durante la celebración del pasado festival de Toronto, del que El hoyo emergió con críticas internacionales muy positivas y se trajo para España el premio del público dentro de la sección Midnight Madness. Tras su paso por Sitges, llegará a nuestras salas «en noviembre o diciembre», apunta Galder, para luego entrar a formar parte del catálogo de Netflix (menos en Asia). «Bueno, las teles cada vez son más grandes y se ven mejor».