Premios Emmy 2019: las opciones de las series favoritas

En esta edición de los Emmy, HBO ha reunido hasta 137 nominaciones en total, veinte más que las de su gran rival Netflix. Este año podría significar, sea como sea, el fin de su reinado, dado que su serie estrella ('Juego de tronos') ya se ha despedido y el número de competidores va a crecer; en noviembre desembarcan las plataformas Disney+ y Apple TV+. Repasamos las posibilidades de éxito de las favoritas de los últimos Emmy más o menos bipartidistas.

'Juego de tronos' (32 nominaciones)

Debe existir la tentación de poner el lazo definitivo al fenómeno y rociar de premios a la fantasía épica de HBO, cuyo final defendimos desde estas páginas. La aceptación, sea como sea, no fue universal, como sucede casi siempre que algo muy grande acaba. Probablemente acabe siendo mejor drama, entre otros premios importantes, pero el mejor guion podría/debería ir a parar a 'Better call Saul' o 'Succession'.

'La maravillosa Sra. Meisel' (20 nominaciones)

Los Emmy, igual que los Globos de Oro, adoran esta serie, pero voces importantes la han puesto en cuestión (como Emily Nussbaum, del 'New Yorker') y su segunda temporada no ha generado la más explosiva conversación colectiva. Logrados ya premios como vestuario y fotografía, entre otros, en los Emmy técnicos, quizá no tenga mucho más que rascar. 'Fleabag' parece la (relativa) comedia con mejor 'buzz'.

'Chernobyl' (19 nominaciones)

La sorpresa crítica y popular de este año ha sido esta miniserie poco o nada complaciente sobre la catástrofe nuclear de 1986. En la categoría de miniserie, sin embargo, tiene una competidora dura (en muchos sentidos): la urgente 'Así nos ven', que toca un tema delicado y aún más pertinente como el racismo sistémico. Jared Harris parte como favorito, pero Jharrel Jerome también está inmenso en la serie de Ava DuVernay. Suspense.

'Barry' (17 nominaciones)

Hay que decirlo mucho más: 'Barry', esa comedia oscura (o drama hilarante) sobre un asesino a sueldo metido a actor, es una de las experiencias narrativas más fascinantes del nuevo milenio. El cocreador Bill Hader debería llevarse (de nuevo) el Emmy a mejor actor principal de comedia. Y Henry Winkler el de mejor actor secundario por un Gene Cosineau con el que hemos alcanzado nuevas simas de dolor.

'Fosse/Verdon' (17 nominaciones)

De esta miniserie sobre la relación sentimental y laboral entre Bob Fosse, el famoso coreógrafo y cineasta, y la bailarina Gwen Verdon, algo más que una musa, se pueden destacar un puñado de aspectos. Su atención al detalle de época. Su hábil tránsito entre tiempos. Pero si algo deja huella es la labor actoral de Sam Rockwell y, sobre todo, Michelle Williams, actriz familiarizada con los desafíos del musical.

'Así nos ven' (16 nominaciones)

Ciertos efectismos musicales aparte, la miniserie de DuVernay es un impecable thriller de denuncia bajo la sombra clara y declarada de Sidney Lumet. Partiendo del caso de los 'cinco de Central Park', la directora condena un presente todavía marcado por el supremacismo blanco. Sus actores parten en dos, sobre todo el citado Jharrel Jerome y Aunjanue Ellis, que quizá lo tenga difícil contra Williams.

'Russian doll' (13 nominaciones)

Quien más, quien menos sabía de la capacidad dual de Natasha Lyonne para hacerte llorar de risa y llorar a secas, casi como una joven Robin Williams. En 'Russian doll' ha revelado ser, además, una guionista de primera y una directora capaz de traducir hábilmente abstracciones filosóficas en imágenes. Ella y su serie lo merecen todo, pero algunas categorías de comedia están difíciles este año: saturación de brillantez.

'Fuga en Dannemora' (12 nominaciones)

Trágicamente poco vista, la miniserie de Ben Stiller cuenta con un insuperable terceto de interpretaciones centrales, todas ellas nominadas. Están Paul Dano y Benicio Del Toro como dos convictos, el primero algo abstruso, el otro intimidante, decididos a salir de la prisión de máxima seguridad más grande de Nueva York. Y Patricia Arquette como la funcionaria que por poco no se dio a la fuga con ellos; un papel que ya le ha valido el Globo de Oro.

'Fleabag' (11 nominaciones)

Si en los Emmy votasen los críticos, 'Fleabag' sería premiada en todas las categorías a las que aspira y quizá incluso en alguna que no le tocara. Phoebe Waller-Bridge no planeaba dar secuela a su miniserie sobre ese personaje femenino no modélico ni perfecto, simplemente real. Pero encontró una historia de amor y fe y le dio forma de la manera más sublime, bien ayudada por un reparto en (sigamos con la teología) estado de gracia.