Premios MTV EMAs, desde Bilbao para el mundo

Después de Barcelona (2002) y Madrid (2010), Bilbao es la última ciudad española en acoger la gala de los MTV Europe Music Awards, EMAs para abreviar, unos premios no dedicados a celebrar los vídeos musicales (esos son los VMAs) sino la música en general. Y en particular a los artistas que más venden, o mejor dicho en el 2018, los que más 'views' y 'plays' tienen.

Los EMAs tienen fama de espectáculo impredecible, y el de esta noche en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) debería dejar otra buena ración de momentos recordables. La acción se podrá seguir en la MTV y, para quienes no tengan tele, MTVEMA.com desde las 20.00 h., cuando empezará la alfombra roja. A las 21.00 h. empezará el show, este año presentado por la mejor actriz que cantante Hailee Steinfeld.

En cuanto a las nominaciones, lidera el asunto Camila Cabello (con seis opciones de victoria, incluyendo 'Mejor artista' y mejores canción y vídeo por 'Havana'). Justo detrás, con cinco, encontramos a Ariana Grande y Post Malone, y también reúnen unas cuantas Drake, Shawn Mendes o Dua Lipa. Los ganadores se resuelven por una votación popular que acabó ayer noche a las 23.59 h.

No está muy claro cuántos de los posibles ganadores se han desplazado a Bilbao por si suena su nombre. La que no faltará a la cita para recoger su merecido premio MTV Global Icon es Janet Jackson, quien además interpretará un popurrí de éxitos. No será el mismo de los Billboard Music Awards del pasado mayo, en los que recogió… el Icon Award. Es que es icono total.

Además de Janet, actuarán en la gala Nicki Minaj (nominada a 'Mejor artista de hip hop' y 'Mejor look'), Rosalía (posible 'Mejor artista local), Halsey, Panic! At The Disco, Alessia Cara, David Guetta, Jason Derulo, Bebe Rexha o Marshmello con Bastille y Anne-Marie.

La colorida lista de entregadores de premios incluye a Michael Peña y Diego Luna, pareja protagonista de 'Narcos: México'; Debby Ryan, heroína de otra serie de Netflix, la polémica 'Insaciable'; iconos pop de los dosmiles como Lindsay Lohan y Ashlee Simpson, o el exjugador de fútbol americano y genio de la comedia Terry Crews. Esto hay que verlo.