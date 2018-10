Lo privado como memoria colectiva

Nunca me ha gustado ver vídeos caseros, salvo los de mi familia cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Esos pantalones de campana que lo marcaban todo, esos pelos, esos petos, esos estampados imposibles y las sillas de camping y los flotadores de la playa y (esto sigue igual) la tortilla de patatas y el gazpacho.

En uno de los pasados Home Movie Day, hice galletas de mantequilla, por si se pasaba alguien. Fue en Cáceres y sí: se pasaron. Llegaron algunas personas para que la filmoteca guardara sus cintas en buenas condiciones de humedad y luz y para recibir, a cambio, una copia digital. Proyectaron una de Charlot. Había niños en el público: se reían. Y también pusieron varias de esas películas que habían dejado. Fue maravilloso, porque, como son mudas, las comentábamos sin pudor: ahora ese edificio ya no existe, mira cómo era el Paseo de Cánovas antes, ése era tu abuelo de joven.

Los vídeos domésticos son también memoria colectiva, pensé. Qué moda se llevaba, qué inauguraciones había, el surgimiento de las asociaciones de mujeres rurales, las primeras asambleas, alguna obra de una carretera que se ve de refilón…

Este año, el Home Movie Day se celebra en Badajoz, en Ifeba, dentro de las actividades del RetroBadajoz. Se van a proyectar también películas rodadas en Super8 y habrá una exposición con las cámaras que usaban nuestros padres y nuestros abuelos para grabarnos a todas horas durante las vacaciones, antes de que llegara Instagram y pusiéramos fotos de desayunos con tostadas de aguacate y de los pies a la orilla de una playa.

Las bodas de plata se celebran después de 25 años de feliz unión. También se graban. Incluso en el caso de que la unión no haya sido feliz, si dura 25 años, hay que celebrarlo de todos modos. La novia avanza sin girar la vista hacia su alrededor. Camina derecha hacia lo que le espera. Sale de la iglesia del brazo del novio. Son, desde luego, ‘Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna’, un texto sobre los ritos de la sociedad occidental que escribió Jean-Luc Lagarce, que ya representó Anabel Alonso, y que ahora trae a la Sala Guirigai la actriz y directora Aitana Galán. Lagarce murió con 38 años, de sida; su obra no fue muy apreciada cuando vivía, pero ahora se le representa en todo el mundo. El mismísimo Xavier Dolan (qué buenos momentos nos ha dado este señor en el Festival de Cine Inédito de Mérida) adaptó ‘Juste la fin du monde (Solo el fin del mundo’), que tiene casi tantos amantes y detractores por igual que ‘The Tree of Life’, de Terrence Malik. Escribió también un ensayo, ‘Teatro y poder en Occidente’, que aborda cómo los dramaturgos han luchado siempre contra el poder político, cómo se negocia con el poder político si hay censura y cómo si hay corrientes de opinión adversas, desde la Grecia antigua a nuestros días.

El teatro tiene en su concepción la palabra (a veces), el texto (siempre), la arquitectura, el mobiliario, la iluminación, la interpretación y la música. Para que los más pequeños sepan de la utilidad de la música (al fin y al cabo, la escuchamos todos los días), Oriolo, un clown, usa desde pinzas de la ropa hasta serruchos, pero también instrumentos tradicionales. Quizá cuando sean adultos, alguno se meta en un grupo de rock o en el conservatorio o en las dos cosas a la vez (sí, los hay) o sea cantante, como María José Montiel, Premio Nacional de Música en 2015. Con ella se inaugura esta temporada de la Orquesta de Extremadura, con el ‘Poema del amor y del mar’, de Chausson y con la ‘Sinfonía número 7’ de Bruckner. Chausson tardó casi diez años en componer la música los poemas que había escrito su amigo Maurice Bouchor. Nunca antes la han tocado. Ni esta pieza, ni la ‘Séptima’ de Bruckner, de la que dicen que es como una catedral, inabarcable como una catedral, como todos los clásicos.

En los premios Lorca de Teatro, con un clásico, Alfonso Zurro se lo llevó todo. Ocho galardones. La obra es ‘Luces de bohemia’, de Valle-Inclán. Ha contado con Roberto Quintana como Max Estrella. A Roberto Quintana le recordamos siempre por aquella interpretación de Darío que realizó en ‘Los Persas’, la obra que dirigió Calixto Bieito y que tan sobrecogedora era. A Don Latino le encarna Manuel Monteagudo, que se llevó el Lorca. Para Zurro, ‘Luces de bohemia’ es modernidad en estado puro: se adelanta al teatro del absurdo, habla de las cuitas del artista, de la alienación del hombre en nuestra sociedad. Valle era mucho Valle. Y mucho cine también era.

‘Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna’. Viernes, 5 de octubre. 21.00 horas y Sábado. 19.300 horas. Sala Guirigai (Los Santos de Maimona).

‘El primer concierto’. Viernes, 5 de octubre. 20.00 horas La Nave del Duende (Casar de Cáceres).

‘Sinfónico 1: Amor, mar y poesía’. Orquesta de Extremadura con María José Montiel. Dirige Álvaro Albiach. Viernes, 5 de octubre. 20.30 horas. Palacio de congresos (Cáceres).

Home Movie Day’. Sábado 6 y Domingo 7, desde las once de l amañana y hasta las nueve de la noche. Ifeba (Badajoz).

‘Luces de bohemia’. Sábado, 6. 20.30 horas Gran Teatro (Cáceres).