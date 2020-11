Los próximos juegos exclusivos de PlayStation 5 apuntan planes de lanzamiento

A pocos días del estreno europeo de PlayStation 5 y a tan solo unas horas de su lanzamiento estadounidense, Sony ha decidido publicar un nuevo tráiler que bajo el título “Play Has No Limits”, ofrece un ligero repaso a las novedades exclusivas que recibirá la consola durante los próximos meses. En el clip de vídeo, que se extiende a lo largo de un minuto, somos testigos de un rápido resumen de secuencias de juego extraídas de los títulos más esperados por los compradores de la consola Sony de nueva generación (y no solo esto, ya que algunas de estos lanzamientos también llegarán a PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro).

El tráiler abre con ‘Horizon Forbidden West’ para dar paso a producciones como ‘Marvel's Spider-Man Miles Morales’, ‘Returnal’, ‘Gran Turismo 7’, ‘Ratchet & Clank Rift Apart’ y ‘Demon's Souls Remake’. De la lista de títulos mencionados tan solo los dos últimos estarán disponibles en el lanzamiento de PlayStation 5, previsto en nuestro territorio para el próximo 19 de noviembre. El resto de juegos llegará en el transcurso de 2021 como indica el vídeo, aunque sin cerrar fechas de lanzamiento concretas.

La narración de la pieza corre a cargo del rapero Travis Scott, que, actuando como socio comercial de PlayStation, destaca escenas memorables de cada título a través de analogías, enfatizando las cualidades del nuevo sistema, como gráficos espectaculares, audio 3D, inmersión mediante el controlador DualSense, etc. PlayStation 5 llegará a España con un precio de 399,99 euros para la edición sin reproductor Blu Ray Ultra HD y 499,99 euros para la versión más completa del dispositivo. No obstante, el rendimiento de ambos sistemas es idéntico y montan una CPU Zen Dual Core de 3,5 Ghz, una GPU de 10,28 TFLOPs con 36CUs a 2.23 Ghz y un SSD de 825 GB de alto rendimiento (hasta 8-9 GB/s).