Puértolas pide cambiar la definición de 'cocinillas' por machista

La escritora y académica de la Real Academia Española (RAE) Soledad Puértolas defiende modificar la definición de "cocinillas" debido a que, según el diccionario, es un "hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina".

"Entrometerse implica que la competencia es de la mujer. Eso ya no lo admitimos, así que yo sería partidaria de cambiar ese verbo", ha dicho en una entrevista con Efe Puértolas, quien subraya que "la tendencia y el reto de la Academia es eliminar los juicios de valor".

El trabajo de la Real Academia "consiste en adaptar el diccionario al presente", añadió la literata nacida en Zaragoza en 1947. "Hay definiciones que han quedado obsoletas completamente y hay que revisarlas", comentó la escritora y periodista, ya que "existen palabras que se refieren directamente a la mujer e implican su desvalorización".

Ocho mujeres de 46 académicos

Puértolas es una de las ocho mujeres académicas de la RAE, de un total de 46 miembros, y también se mostró a favor de revisar las palabras "perra" y "zorra", que según el diccionario significan "prostituta". "Si se dice y está documentado no se puede eliminar, pero hay que explicar que es despectivo y usado en contextos de poca educación. Tendría que ser peyorativo", indicó.

Sin embargo, Puértolas rechazó describir el español como un idioma machista, pues es "la sociedad la que acusa problemas graves de sexismo y desigualdad" y "el lenguaje siempre va unos pasos por detrás". "Si en un momento dado la sociedad es muy sexista, se reflejará en el lenguaje. Por eso es interesante ver cómo las adaptaciones de las definiciones en el diccionario reflejan que la sociedad va evolucionando", indicó.

Palabras nuevas

La académica forma parte de la comisión de Neologismos de la RAE, donde se plantean palabras candidatas a entrar en el diccionario y en la que propuso recientemente incluir "machirulo" y "aprovechategui".

La primera le llegó a través de los periódicos, tras lo cual les preguntó a hijas de sus amigas y le dijeron que, para ellas, es "el chico que se hace el machito". Sin embargo, el proceso para aceptarla y concretar su eventual definición será largo, ya que en escritos provenientes del norte y centro de España el término también se relaciona con "chicas muy masculinas, como marimachos", explicó.

Por otro lado, "aprovechategui" fue usada recientemente por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy para referirse al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como alguien ventajista u oportunista. Puértolas señaló que "es un cruce de idiomas con el vasco" y la propuso porque "es una palabra muy expresiva y podría estar documentada".

Charla sobre 'El Quijote'

La académica acudió el pasado jueves a la Universidad de Amsterdam para hablar sobre los personajes secundarios de El Quijote, en una conferencia organizada por el Instituto Cervantes de Utrecht a la que asistieron unas 80 personas. Uno de los temas principales en la obra de Miguel de Cervantes es "la libertad", dijo Puértolas, y sobre ese eje Don Quijote teje alianzas "a veces explícitas y otras no tanto" con personajes femeninos, como con la pastora Marcela.

"Don Quijote se queda fascinado con ella y la quiere seguir, pero ella le dice que no porque escoge la soledad y reivindica la no correspondencia del amor como una opción. Es decir, porque la amen, no se siente obligada a amar. Es un punto muy actual y lo plantea de una forma muy tajante", defendió Puértolas.

La escritora presentará en febrero de 2019 su próxima novela, Música de ópera, que se desarrolla en España desde la Guerra Civil (1936-1939) hasta 1969. "El libro tratar de entender a una generación que vivió muchos cambios. Es una introspección en la vida sentimental de esas personas, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres", adelantó.