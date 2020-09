Quentin Dupieux: "Cuando alguien me llama autor, me da la risa"

Es lógico que la palabra más a menudo utilizada para hablar de su cine sea "absurdo". Sus películas están protagonizadas por neumáticos asesinos, o por cineastas en busca del gemido perfecto, o por tipos obsesionadoos por ser los únicos usuarios de cierta prenda de abrigo del mundo. La que hoy ha presentado fuera de cncurso en la Mostra, 'Mandíbulas', es la historia de dos individuos muy idiotas que intentan domesticar a una mosca gigante y usarla después para atracar un banco. Lo dicho: absurdo.

--Usted se ha convertido en presencia habitual en los festivales de cine pese a no hacer el tipo de películas que uno espera ver en ellos. ¿Cómo se lo explica?

--Está claro que soy un tipo con suerte. También es posible que se deba al hecho de que me las he arreglado para construir un universo muy particular, basado en realidades deformadas, relaciones humanas bizarras y situaciones surrealistas. Hago un tipo de comedia que puede considerarse de autor. Por otra parte, cuando alguien me llama autor, me da la risa.

--¿De dónde salen esas ideas tan extrañas?

--No lo sé, la verdad. Tengo ideas todo el tiempo, y la mayoría de ellas son muy malas y se me van olvidando. Pero tengo confianza en las que se quedan en mi cabeza, aunque en un primer momento parezcan no tener sentido. De hecho, todas mis ideas carecen de él. Ha sido así siempre, desde que a los 12 años empecé a rodar películas de terror caseras con la cámara de mi padre.

--Los protagonistas de 'Mandíbulas' recuerdan a los de títulos como 'Dos tontos muy tontos' y 'Beavis y Butthead'. ¿Se inspiró conscientemente en ellos?

--Sí, aunque la película tiene muchas otras fuentes de inspiración. Por supuesto, una de ellas son las películas de monstruos que se hicieron desde los años 50 y hasta finales de los 80, en las que las criaturas estaban hechas de goma y tenían un aspecto más bien ridículo. Quise juguetear con las expectativas del espectador, que al sentarse a ver una película titulada 'Mandíbulas' probablemente espere encontrarse con una historia llena de muertos y sangre. En cambio, mi objetivo ha sido hablar de la importancia de la amistad.

--Usted es músico y disyóquey además de cineasta. ¿Diría que ambas facetas de su personalidad artística se nutren entre sí?

--Tanto en el ámbito de la música como en el del cine, me dejo guiar por el instinto. No hay nada intelectual en lo que yo hago. Es obvio que ambas disciplinas siempre han estado muy conectadas. Todos los músicos son un poco actores, para comprenderlo no hay más que pensar en Marilyn Manson o David Bowie. Yo, por supuesto, no me incluyo entre ellos. Yo subo al escenario para poner discos, y me paso todas mis actuaciones mirando hacia abajo. Sería un actor terrible.