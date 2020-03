¿Quien eres Camille Paglia?

Quizá se deba a que la fuerza del discurso feminista mueve montañas. Si el año pasado la popular Cayetana Álvarez de Toledo no se declaraba feminista, en sintonía con su partido que decidió no acudir a las manifestaciones del 8 de marzo, tan solo 12 meses después y desmarcándose de las directrices de su formación que este año sí ha decidido presentarse, se confiesa seguidora de Camille Paglia y del feminismo amazónico, que no es, como parecería, una reivindicación tropical, sino un marchamo creado por la propia Paglia a imagen y semejanza de las amazonas, aquel mítico pueblo de guerreras por el cual «toda mujer tiene la responsabilidad de proteger su propia dignidad como persona».

Provocadora y pendenciera, adorada por los medios de comunicación por su irreverencia y divertida mordacidad, Paglia (Endikot, Nueva York, 1947) se ha ganado su reputación a golpe de polémica. Odia el feminismo mainstream. Desconfía del Me Too. Defiende la pornografía. Y revalida, a modo de ejemplo, el cuestionado empoderamiento de Jennifer Lopez y Shakira moviendo sus traseros frenéticamente en la hipermasculina Super Bowl.

Así que a Paglia no hay que buscarla en ninguna manifestación porque la suya siempre ha sido una lucha solitaria. Acaba de reeditarse Sexual Personae (Deusto), kilómetro cero de su trabajo, que en 1990 le costó 20 años publicar, después de haber sido rechazado por seis editoriales. Es un ensayo cultural que desdeña los tradicionales terrenos sociales y políticos en los que se mueve el feminismo contemporáneo.

One of the guys, como un chico más, así la define la periodista experta en perspectiva de género Marta Roqueta: «Aunque lo fácil sea decir que su mirada es incorrecta, su feminismo es de una suma corrección política emparentado a un feminismo liberal que no incomoda a los hombres. Es un tipo de feminismo que ha calado muy poco en España, donde impera un feminismo mediterráneo más vinculado a la emancipación colectiva».

Para la socióloga uruguaya afincada en Cataluna Helen Torres y pese a no estar de acuerdo con los postulados de Paglia -quizá lo más controvertido sea que las mujeres les debemos a los hombres la posibilidad de haber salido del ámbito doméstico- defiende como valor el afán de controversia y el pensamiento propio y original de la autora. «Eso sí me gusta pero me irrita cuando habla de la deuda social con el hombre. Quizá en el caso de las mujeres ricas y poderosas pueda ser así, pero no respecto a aquellas que están recolectando fresas en Huelva».

Unode los aspectos fundamentales de Paglia, y posiblemente el que más interesa a Torres es su negativa a la victimización de la mujer, un aspecto que fue recogido por Virginie Despentes en su Teoría King Kong: «¿Sabe Cayetana Álvarez de Toledo que la teoría de Paglia ha sido retomada por la punk y radical Despentes en relación a la violación?», se pregunta. Según Paglia la mujer debe ser consciente de que tiene todas las posibilidades de ser violada solo por el hecho de ser mujer, pero no por ello debe recluirse porque así está dando una victoria al machismo.

Riesgo necesario

Tal y como escribe Paglia y recoge Despentes: «La violación es un riesgo necesario que las mujeres deben tener en cuenta si quieren salir de sus casas y circular libremente. Si te sucede, levántate y pasa a otra cosa».

También habría que preguntarse si Cayetana Álvarez de Toledo acepta la defensa que hace Paglia de la prostitución. «Ella asegura que en ese caso el contrato entre hombre y mujer es el mismo que en el caso del matrimonio», explica Helen Torres.