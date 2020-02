«Quiero que mis películas sean de piel, de estómago»

Alejandro Landes propone en Monos una experiencia cinematográfica tan incómoda como radical introduciéndonos en las entrañas de la selva colombiana de la mano de un grupo de jóvenes guerrilleros para componer una sugerente fábula sobre la violencia como motor de la animalización del hombre.

–¿Cómo surge Monos y qué quería contar a través de ella?

–Vivo en un país que lleva casi 60 años de conflicto y yo todavía no había visto una película que me llevara no solo al corazón ideológico y político, sino también al humano del asunto. Pero es algo que va más allá de la propia Colombia y por eso me centré en un grupo de jóvenes que están en esa etapa en la que se es mitad niño y mitad hombre para hacer un juego de espejos entre la adolescencia y la guerra.

–Hay una especie de indefinición en cuanto a lugar y personajes.

–Sí, buscaba ese concepto de no lugar, un espacio negativo en el que predominara la idiosincrasia y la iconografía de los ejércitos ilegales, pero que no se supiera mucho más, porque en una guerra termina por difuminarse todo, incluso los conceptos de bien y mal. No se sabe si estás en el pasado o en el futuro, si es el paraíso o el infierno, una utopía o una distopía. Quería romper con el concepto binario de la vida, izquierda, derecha, hombre, mujer...

–Da la sensación de que quiere volver a lo primitivo, a las sensaciones más atávicas

–A lo esencial y elemental. Convivir, ser amados, pertenecer a algo, ser víctima o verdugo, son preguntas que tienen que ver con el estado natural del hombre y que se encuentran plasmadas en la filosofía desde Thomas Hobbes y que apuntan en la cultura popular hacia muchas direcciones como el Gran Hermano. Se trata de cuestionarnos como especie.

–Dentro de eso también se encuentra la violencia, ¿cómo quería plasmarla?

–En Monos no sabemos quién es el contrincante porque en realidad la batalla está dentro de ellos mismos. Vemos a ese grupo, cómo se va fragmentando, cómo se van rompiendo y componiendo alianzas, las luchas de poder que se establecen. Es una violencia física, pero también abstracta.

–¿Cree que el cine es cada vez más acomodaticio y que los espectadores necesitan películas que les saquen de su zona de confort?

–Yo busco una experiencia sensorial, no solo cerebral. Quiero que mis películas sean de piel, de estómago. El cine que me gusta se aproxima a la idea que decía Buñuel de soñar despierto, donde no se apela a la lógica, sino al subconsciente.