Raperos seducidos por Trump

Si hay una parcela de la escena musical estadounidense donde se podría pensar que hablar de Donald Trump es mentar la bicha, es la de los afroamericanos, con el hip-hop en primer plano. Pero, aunque no podemos hablar de un apoyo genérico, sí que han brotado llamativas muestras de apoyo de quienes quizá estén de acuerdo con su afirmación de que él es el mejor presidente para los negros desde Abraham Lincoln.

Esta es una materia candente en este punto de la carrera electoral, y los pro-Trump tienden a hinchar el apoyo de los raperos soltando algunos nombres con gancho. Pero algo hay. Uno de ellos es 50 Cent, que si bien se mantuvo alejado en el 2016 (aunque el entonces candidato republicano este llegó a ofrecerle medio millón de dólares), recientemente se mojó en su favor, movido por la política de impuestos atribuida a Biden, incluyendo la tasa del 62% si se ingresa más de 400.000 dólares al año. No me importa que no le gusten los negros. 62%. ¿Estás loco? Vota a Trump!, escribió en Instagram. Este domingo publicó un tuit desconcertante (¿troleo?) en el que se podía leer que se joda Trump, nunca me gustó, así que resulta aventurado colocarle ahora mismo en uno u otro bando.

De héroe a rival

Si efectivamente le ha dado la espalda, se une al club de Kanye West, otro ejemplo de afroamericano de alto standing que se ha alineado siempre con Trump, justo hasta el momento, en el pasado mes de julio, en que decidió encabezar él mismo su propia candidatura. Movimiento más propagandístico que efectivo, puesto que West se presentó tarde y su nombre aparece en las papeletas de solo una docena de estados. Pero, hasta entonces, West no escatimó los piropos: Trump es un héroe, dijo del mandatario republicano, de quien loó su energía masculina. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó que la gorra de Trump (con la leyenda Keep America great) representaba para él una superación de los roles atribuibles por su raza. La gente no puede decirme qué debo hacer por el hecho de ser negro.

Sin manifestarse a favor del actual presidente, otro rapero ilustre, Ice Cube, ha entrado en su órbita al prestarse a colaborar con su equipo en el Platinum Plan (destinado a mejorar las condiciones de vida de los afroamericanos) y permitir que la administración se sume a su campaña Contract with Black America. Una iniciativa que, para el músico, golpea directo al corazón del racismo y presenta un antecedente histórico para alcanzar la justicia racial. ¿Blanqueo de Trump? Más explícitos han sido, en su sintonía el republicano, raperos como BlocBoy JB, Waka Flocka Flame y Fivio Foreign. Este último, a la pregunta de si el gorro con la frase Make America great again es hip-hop, respondió sí, lo es.

Simpatías fuera de guion

¿Cómo se explica el apoyo eventual de afroamericanos a un líder político que, tras la muerte de George Floyd, y en plena campaña Black Lives Matter, culpó por igual a los dos bandos de la violencia callejera, por lo cual llegó a ser elogiado por un dirigente del Ku Klux Klan, David Duke? La interpretación pasa por situar muchas de las simpatías en la franja socioeconómicamente alta de la población negra, y por manejar y primar, al fin y al cabo, semejantes argumentos a los de la ciudadanía blanca: los impuestos bajos, el desafío al establishment, la idea de libertad. Cabe añadir otro: la hipotética sinceridad, como hace notar la cantautora estadounidense, residente en Barcelona, Tori Sparks: Los votantes negros republicanos destacan que Trump dice lo que piensa, y tienen la sospecha de que los demócratas apoyan su comunidad solo por interés electoral.