Los 'recaditos' a Vox en la alfombra roja de los Goya

La polémica entre Vox y la Academia ha marcado la intervención de muchos de los artistas durante la alfombra roja de los Goya.

Uno de los más contundentes ha sido Pedro Almodóvar, que al ser preguntado sobre Vox ha sentenciado: "Le niego la existencia".

"Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión.

Y respecto a la situación actual del cine en España, consideró que "con que exista y sobreviva es suficiente dadas las circunstancias".

El guionista Borja Cobeaga, nominado al Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Superlópez', ha respondido a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine, que no escribe un guion sobre el tema porque no les da "la puta gana".

"Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos", ha añadido.

Además, ha asegurado que el prejuicio contra el cine español tienen que superarlo aquellos que no lo ven. "Ahora hacemos películas variadas que gustan a mucha gente", ha añadido.