Reeditan Juegan blancas y ganan, biografía de Diego Muñoz-Terrero

La Diputación de Badajoz ha reeditado Juegan blancas y ganan, una biografía de Diego Muñoz-Torrero escrita por José Luis Majada Neila dentro de una iniciativa que surge de la Fundación Muñoz-Torrero como una de sus principales actividades.

Dicha reedición fue presentada ayer en un acto en el que estuvieron el diputado provincial de Cultura, Francisco Martos; la alcaldesa de Cabeza del Buey y presidenta de la Fundación Muñoz-Torrero, Ana Belén Valls, y el hermano del autor fallecido, Jesús Majada Neila.

Francisco Martos aseguró que los extremeños se han «enterado tarde de la existencia de Muñoz-Torrero», razón por la cual ha elogiado la creación de la fundación que lleva su nombre y los convenios que se han adoptado con la diputación, uno de ellos para la reedición de este libro.

Martos agradeció además que haya tenido la oportunidad de leerlo antes de esta presentación, sobre lo cual ha afirmado: «este libro me ha aportado muchísimo, he entendido más cosas, para mí ha sido un auténtico placer leerlo y me siento satisfecho de todo lo que me ha aportado», según indica la diputación en una nota de prensa.

Desde que se creó la fundación en marzo de 2018 tenían claro el objetivo de conseguir que la ciudadanía pudiera consultar y leer la biografía de uno de los padres de la Constitución de 1812 nacido en Cabeza del Buey.

«En estos meses hemos estado en contacto vía e mail con la familia de José Luis Majada, y agradezco mucho que la hayan cedido para poder reeditarlo y que haya una presentación en el propio libro, que antes no estaba, de Paco López Arza, patrono de la fundación y profesor extremeño», explicó Ana Belén Valls, quien se mostró «convencida» de que, con este libro, van a llegar a los jóvenes, «porque es una edición muy amena y fácil de leer», sobre lo cual añadió que la anterior edición se agotó en su día y no había más ejemplares, por lo que «hoy es un gran día, hoy vuelve a circular una de las biografías de Muñoz-Torrero», puso en valor.

LA MEJOR BIOGRAFÍA / En la presentación estuvieron además familiares del autor desplazados desde Málaga y uno de sus hermanos, Jesús Majada Neila, quien expresó su «enorme agradecimiento» a la labor de la fundación que está consiguiendo que Muñoz-Torrero «deje de ser un personaje poco conocido».

«A ningún extremeño le debemos tanto como a Muñoz-Torrero», señaló, para definir Juegan blancas y ganan como la «mejor y más amena» biografía que se ha hecho sobre este sacerdote, catedrático y político español.

Con esta reedición, se ponen en circulación 600 ejemplares, de los cuales 50 son para la Diputación de Badajoz, mientras que los 550 restantes los distribuirá la Fundación Muñoz-Torrero por las bibliotecas extremeñas y por universidades e instituciones de toda España e Ibeoramérica.