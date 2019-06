El rey de la literatura porno

‘MI PADRE, EL PORNÓGRAFO’

Chris Offutt

Malas Tierras Ed.

A pesar de que Chris Offutt y sus tres hermanos siempre supieron en qué invertía su padre las horas pasadas en su estudio, eso no restó impacto al momento en que se adentraron en su santuario. Chris fue el elegido para administrar un volumen de papel en el que su padre trabajó durante más de 50 años y que alcanzaba los 800 kilos. Manuscritos, cartas, dibujos, cómics. Incluso un conjunto de archivadores que atestiguan que fue un genio capaz de idear un método de producción industrial para sus obras. Andrew Offutt en el fondo era un desconocido para sus hijos y, aunque trató de refugiarse tras el seudónimo de John Cleve, en este libro queda bien claro que el ideólogo de las 400 novelas pornográficas que escribió fue el propio Andrew.

Mi padre, el pornógrafo es una simbiosis entre biografía y autobiografía en la que se entremezclan las vidas del padre y del hijo. Chris indaga en cómo la profesión de Andrew impactó no solo en su identidad, sino en su forma de afrontar momentos de especial dureza. La estructura abandona la linealidad que podríamos creer necesaria para buscar un desarrollo lógico, y escoge una narración con saltos constantes en el tiempo. Tan pronto tendremos al Chris adulto ordenando su legado como al niño deambulando por los bosques de Kentuchy. Así, obliga al lector a ser paciente y recorrer con él su vida, dejando el plato fuerte para los últimos capítulos: los secretos más oscuros, las muestras de la tortuosa mente de su padre, que dejarán al más impávido con la boca abierta. No por nada el propio Andrew Offutt afirmaba que de no haber sido por la escritura habría sido un psicópata y un asesino en serie. Una obra inquietante y perturbadora acerca de una leyenda de la literatura pornográfica del siglo XX.