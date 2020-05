Risto Mejide conduce el especial 'Conversaciones en Fase Zero'

Los deportistas Andrés Iniesta, Ricky Rubio y Alfonso Reyes; el escritor Javier Cercas; el diseñador Javier Mariscal; el arqueólogo Eudald Carbonell; la periodista María Teresa Campos; Carlos Paéz, superviviente del accidente aéreo de los Andes; y Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, compartirán con Risto Mejide sus experiencias, sentimientos y reflexiones sobre la pandemia, el confinamiento y el futuro más inmediato en un especial que se emite este miércoles a las 22.45 bajo el título 'Conversaciones en Fase Zero'.

Expectativas. Familia. Gestión del miedo. Valores. Prioridades. Vida y muerte. Nueva normalidad A partir de los efectos de la pandemia y un futuro próximo que será tan diferente en nuestra sociedad, Risto Mejide pone sobre la mesa numerosas cuestiones a su variado plantel de invitados en el especial. El programa, producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, va intercalando fragmentos de las entrevistas de cada uno de los participantes, realizadas en sus respectivas casas y a través de videollamadas.

"Después de 34 días he salido un poco con ese temor que sale la gente", confiesa el exjugador del Real Madrid Alfonso Reyes, que estuvo ingresado en el hospital por el covid-19 . Sobre la importancia de la familia también reflexiona Ricky Rubio, que tuvo muy claro que quería pasar el confinamiento junto a los suyos: "No sabíamos muy bien qué iba a pasar. Así que, a la que dijeron que se podía ir, yo tenía muy claro que quería estar cerca de la familia por si pasaba algo. A partir de ahora le voy a dar mucha más importancia a la familia. Si ahora siguiera jugando, no habría visto crecer a mi bebé".

María Teresa Campos, por su parte, también se anima a compartir alguna anécdota de su confinamiento junto a su hija Terelu: "Algunas veces a mí me parece una exageración, porque jugamos por las tardes al 'gin rummy' (), pero para jugar me obliga a ponerme mascarilla y unos guantes de esos de látex... que no veas lo que es barajar las cartas con eso"