Rocío Márquez: "Mi nuevo disco sale de los vinilos y casetes de un mercadillo"

La presencia de Rocío Márquez en el festival 'Ciutat Flamenco' adquiere una especial relevancia por su propia naturaleza. La de ella y también la de dicho festival. Contadas figuras a día de hoy corresponden tanto a sus premisas: lo nuevo y lo viejo, la transgresión y la tradición, la cabeza en las nubes y los pies en la tierra... Esta joven onubense no renuncia a su faceta de cantaora cabal por más proyectos rompedores en que se embarque, como el que presentará este sábado en el Auditori de Barcelona: 'Visto en El Jueves'.

Tardó en encauzar su carrera discográfica tras aquel espectacular triunfo que la dio a conocer en el Festival de Las Minas. Pero una vez tomado el rumbo, ha configurado una de las trayectorias jondas más sólidas del presente. Tan coherente como sorprendente. Cinco discos a cuál más diferente. "Igual es porque soy un poco egoistona", afirma Rocío Márquez. "Lo que busco es disfrutar y aprender, pienso más en el proceso de ir haciéndolo que en el resultado final. Si salen cosas distintas supongo que es porque lo que me ha divertido, lo que en realidad busco, es el perderme para encontrarme".

Tras dos aventuras sin guitarras de por medio, las seis cuerdas y algo de percusión son su único respaldo en 'Visto en El Jueves'. Casi un mano a mano con Canito, sensacional guitarrista catalán afincado desde hace mucho en Andalucía. "Tengo una conexión muy fuerte con Barcelona. Es curioso que después de trabajar tan estrechamente con Refree ahora lo haga con él".

DEBUT COMO PRODUCTORA

Será un concierto muy parecido al disco, entre otras cosas porque este trabajo se planteó casi como si fuese un directo. "La percusión la añadió luego Agustín Diassera, pero las grabaciones de guitarra y voz se hicieron casi todas al mismo tiempo, en muy pocas tomas". Grabación relámpago en los míticos estudios de Jesús Bola, responsable en cierta medida de que Rocío Márquez se atreviera a dar el paso y debutar aquí como productora. "Me preguntó quién iba a producirlo y le dije que a mí me gusta mucho la horizontalidad cuando se está creando, que todos los criterios valgan. Pero me insistió diciéndome: 'Y cuando no os pongáis de acuerdo y alguien deba decidir qué opinión es la que se impone?' Y entonces me di cuenta de que iba a ser yo".

'El Jueves' al que hace referencia el título nada tiene que ver con la revista satírica. "Yo he vivido mucho tiempo al lado de una calle de Sevilla donde todos los jueves se pone un mercadillo con sábanas en el suelo y objetos de segunda mano expuestos encima, entre ellos viejos vinilos y casetes. Yo cada jueves iba a comprar esos discos de los que sale el repertorio de este disco. En realidad es tanto una recreación como una recopilación de entre todo lo que he ido adquiriendo allí". Cantes flamencos y variopintas canciones. Memoria y reinvención.