'Roma', primer filme en español candidato al Oscar a la Mejor Película

Hollywood se rinde a la evidencia: el cine no conoce de determinadas barreras. Este martes, cuando se han anunciado las nominaciones para la 91 edición de los Oscar, que se entregarán el 24 de febrero en Los Ángeles, 'Roma' y 'La favorita' se han colocado como máximas nominadas, con 10 candidaturas cada una.

El trabajo del mexicano Alfonso Cuarón lleva por primera vez a Netflix a pelear por el premio gordo, el de mejor película, por el que también compite la obra de Yorgos Lanthimos. Completan la lucha en la categoría otros seis de los títulos más repetidos en las nominaciones: 'Black Panther', la primera producción de superhéroes en la lucha por mejor película, 'Infiltrado en el KKKlan', que ha dado a Spike Lee su primera nominación como director tres décadas después de Haz lo que debas, 'Bohemian Rhapsody', 'Green Book', 'Ha nacido una estrella' y 'El vicio del poder'. Las dos últimas tienen ocho nominaciones cada una.

Hitos de Cuarón

Los hitos de Cuarón, que ya se llevó el Oscar a la dirección por 'Gravity', se acumulan. 'Roma' es la primera película en español que aspira a ser coronada como mejor del año por Hollywood y podría hacer doblete al estar nominada también como mejor película de habla no inglesa. El mexicano, además, podría igualar el hito de Warren Beatty si coronara su cuádruple candidatura: en su caso como productor, realizador, guionista y director de fotografía (solo le han dejado fuera en la categoría de montaje). Ya ha superado el de la triple nominación de Orson Welles por 'Ciudadano Kane' (porque aunque Welles también fue productor la nominación a mejor película fue para la distribuidora).

Para repetir el Oscar en la dirección Cuarón debe superar a un cuarteto fenomenal: además de Lee optan a la estatuilla Lanthimos, Adam McKay (por 'El vicio del poder') y el polaco Pawel Pawlikowski, que ha firmado como el mexicano otra joya en blanco y negro. 'Cold War', y será también su rival en categoría de lengua extranjera (junto a la japonesa 'Un asunto de familia', la libanesa 'Cafarnaúm' y la alemana 'Never look away').

Roma, además, ha ayudado a la Academia de Hollywood a dar algo de la buscada diversidad en categorías de interpretación. La mixteca Yalitza Aparicio, en su primer trabajo en cine, compite por el Oscar a actriz protagonista con Glenn Close (que ha logrado su séptima nominación, sin ninguna victoria hasta ahora, por 'La buena esposa'), Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy (por '¿Podrás perdonarme algún día?') . Marina de Tavira, mientras, luchará por el de actriz de reparto con Amy Adams ('El vicio del poder'), Regina King ('El blues de Beale Street') y Rachel Weisz y Emma Stone, ambas nominadas por 'La favorita'.

Personajes reales

En categoría de actor principal el peso de los personajes reales ha quedado claro. Christian Bale opta a la estatuilla por su impresionante transformación en el exvicepresidente Dick Cheney en 'El vicio del poder' (donde Sam Rockwell, que interpreta a George W. Bush, ha sido nominado en categoría de reparto). Lo hace también Willem Dafoe por su interpretación de Van Gogh en 'A las puertas de la eternidad'. El Freddie Mercury de Rami Malek en 'Bohemian Rhapsody' ha sido elegido, así como el personaje de Viggo Mortensen en 'Green Book', basada en la historia real del conductor blanco de un músico negro (en la película Mahersala Ali, nominado en categoría de reparto). Solo el músico en decadencia que interpreta Bradley Cooper en 'Ha nacido una estrella' no tiene un equivalente real.

Sorogoyen, nominado

El anuncio de las nominaciones ha dado también una alegría al cine español. Rodrigo Sorogoyen ha colocado entre los cinco finalistas para el Oscar a corto de acción Madre, que competirá con Detainment, Fauve, Marguerite y Skin. Menos suerte ha tenido el documental 'El silencio de los otros', que ha quedado fuera del quinteto finalista que componen 'Free Solo', 'Hale County this morning, this evening', 'Minding the gap', 'Of fathers and sons' y 'RBG'.

La lista completa de nominados se puede encontrar en este enlace de la Academia de Hollywood.

La gala de los Oscar se celebrará el 24 de febrero en Los Ángeles. Por ahora no tiene presentador después de que el elegido y anunciado, el cómico negro Kevin Hart, se retirara por unos polémicos tuits antiguos.