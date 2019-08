Rosalía afianza su imparable carrera

Si bien Con altura, su canción con el colombiano J Balvin, solo se llevó dos de las cuatro estatuillas a las que optaba, como Mejor Vídeo Latino y Mejor Coreografía, Rosalía consiguió en los premios MTV poner en pie y hacer vibrar al público que llenaba el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey (EEUU).

La cantante de Sant Esteve Sesrovires, a sus 25 años, afianza así su carrera internacional con el primer reconocimiento MTV para una artista española. También Alejandro Sanz se llevó el premio de votación del público por El alma al aire, pero eso fue en el 2001.

Rosalía apostó por el negro. Hizo una espectacular aparición vestida con un corpiño con brillantes que llevaba bajo una capa que se quitó tras interpretar A ningún hombre, última canción de su aclamado El mal querer.

De ese canto a capella con el que inició su actuación pasó al contagioso ritmo de una de sus últimas colaboraciones, Yo x ti, tú x mí, que interpretó junto al puertorriqueño Ozuma. Y acabó enlazando y encendiendo más al público al ritmo de Aute Cuture que cantó solo acompañada de sus bailarinas. El escenario, que al inicio de su actuación era sombrío, acabó convertido en una gran fiesta donde hasta apareció la iluminación característica de la Feria de Abril con su nombre coronando el cartel luminoso.

AGRADECIMIENTOS / «Muchas gracias. La verdad, no lo esperaba. Este es un honor increíble. Estoy muy feliz de estar aquí representando a mi país y mi cultura», dijo Rosalía en inglés para agradecer el premio. Luego añadió en español: «Yo vengo de Barcelona». Por su parte, J Balvin aprovechó las cámaras para mostrar su preocupación por los incendios en la selva amazónica.

Con altura es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify, con más de 230 millones de escuchas, mientras que en YouTube acumula más de 760 millones de reproducciones. También aparecía en la lista que el pasado fin de semana ofrecía Barak Obama con las 44 canciones seleccionadas por su esposa y él para este verano.

El concierto de Rosalía fue uno de los momentos más esperados de la gala, que abrió una potente actuación de Taylor Swift presentando dos canciones de su nuevo disco, Lover. La estrella pop partía como favorita con Ariana Grande, ambas con 10 nominaciones.

Wift se fue finalmente a casa con tres premios: Vídeo del Año, Efectos Especiales y el Vídeo Por Una Buena Causa por You need to calm down, un himno a la tolerancia. «Este es un premio votado por los fans, así que primero quisiera decirles gracias porque en este vídeo se dijeron varias cosas importantes. El hecho de que votaran por él significa que quieren un mundo en el que todos sean tratados por igual», apuntó la defensora del colectivo LGTBI. Por su parte, Ariana Grande se llevó un galardón en la categoría Canción del Verano, por Boyfriend.

otra ganadora / Otra vencedora fue Billie Eilish, que actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de septiembre. A sus 17 años se alzó con el reconocimiento de cantante revelación con dos premios.

Entre lo más comentado de la noche en Newark estuvo la primera actuación de Miley Cyrus tras su separación de Liam Hemsworth para cantar Slide away, así como la tórrida interpretación de Señorita, hit de la parejita del verano formada por la cubana Camila Cabello y el canadiense Shawn Mendes. Pese a su proximidad, ambos prefirieron no besarse ante las cámaras cuando en un momento álgido de la actuación sus labios quedaron a escasos milímetros.