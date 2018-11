Rosalía, la artista más escuchada en un día en Spotify

La cantante barcelonesa Rosalía ha logrado ser la artista con más escuchas en un día en España en Spotify y su segundo álbum, El mal querer, también el más demandado en una misma jornada, un récord que tenían antes, respectivamente, Ozuna y el disco OT Gala Eurovisión 2017.

Según ha informado este lunes en una nota el servicio de suscripción de música por streaming, las escuchas de Rosalía han aumentado en un 655% desde el lanzamiento de El mal querer, el pasado 2 de noviembre.

Concierto gratuito

El mal querer contiene los cortes Malamente (uno de los grandes éxitos del verano), Pienso tu mirá y Di mi nombre, entre otros, y fue presentado por la cantante barcelonesa en un concierto gratuito el pasado 1 de noviembre en la plaza de Colón de Madrid.

Rosalía ha pasado de los 2,3 millones de oyentes mensuales en Spotify a los 2,6, y dos temas de este disco se han incorporado al top 5 de Populares de Spotify: Di mi nombre , que suma más de 2 millones de escuchas, y Pienso en tu mirá", que ya supera los 18 millones.

Actuación en los EMAs de la MTV

La artista ha protagonizado este domingo por la noche uno de los momentos estelares de la 25 edición de los Europe Music Awards (EMAs) de la MTV, que se han celebrado en Bilbao. La cantante no pudo no llevarse el premio a Mejor artista local (que fue a parar a los indies épicos Viva Suecia), pero se ganó al público de calle: apareció por la puerta trasera de un camión, entonando una parte de De aquí no sales, para después bordar una masiva Malamente junto a veintitantas bailarinas de vestimenta futurista, informa Juan Manuel Freire.

Las palmas y los 'tra tra!' los ponía también el público, con pasión esclarecedora. Huelga ya decirlo, lo leemos unas cuantas veces cada día, pero una nueva estrella ha nacido.