Rosalía se 'cuela' en el disco del final de 'Juego de tronos'

El estreno de la nueva y última temporada de 'Juego de tronos', previsto para el próximo 15 de abril, engrasa motores también en la parte musical.

La productora de la serie, HBO, lanzará también un disco recopilatorio de la banda sonora de 'Juego de tronos' que cuenta con numerosos artistas, entre ellos la catalana Rosalía.

La intérprete de 'El mal querer' aparece de la mano del productor peruano residente en Los Angeles A. Chal.

La lista de participantes incluye además a The National, Mumford and Sons, Ellie Gouldin, SZA, Travis Scott, The Weeknd, Matthew Bellamy, ASAP Rocky o Lil Peep.

Y será un conjunto de grabaciones de diversos estilos que secundará a la banda sonora de 'Juego de Tronos', creada por Ramin Djawadi y que ya forma parte del imaginario popular de la serie.

Sin embargo, el lanzamiento del disco no coincidirá con el de la serie, sino que aparecerá en el mercado unos días más tarde, el 26 de abril.

El disco tendrá también dos ediciones limitadas en vinilo.