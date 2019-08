Rosalía gana dos premios MTV por 'Con Altura'

Rosalía ha ganado este lunes junto al colombiano J Balvin los premios MTV al "Mejor Vídeo Latino" y a "Mejor Coreografía" por su canción 'Con Altura'.

.@RosaliaVT & @JBalvin accept award for ‘Best Latin’ + use the opportunity to talk about the Amazon rainforest fires. pic.twitter.com/Sj7OJYdMKq