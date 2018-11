Rosalía, Jorge Drexler y el aragonés Enrique Bunbury, entre los triunfadores de la noche

Todo es enorme alrededor de Rosalía: el talento, la osadía, el éxito, el aplauso, el fenómeno y las expectativas. Y no decepciona, aunque la Academia Latina de la Grabación que entrega los Grammys Latinos le haya enviado este jueves en su decimonovena edición un mensaje doble. Por un lado, con dos premios para Malamente, como mejor canción alternativa y como mejor fusión / interpretación urbana, la primera división internacional de la academia estadounidense de música pone la estampa de reconocimiento oficial a una artista en meteórico ascenso. Por otro, parece decirle que aún debe esperar un poco, al menos en su palmarés.

Ha sido un músico más veterano como Jorge Drexler quien, con Telefonía, se ha convertido en el rey de la noche al llevarse los premios a mejor grabación del año y mejor canción a los que optaba Malamente, además del de mejor disco de cantautor. También otro veterano ha dejado a Rosalía sin el premio al mejor vídeo musical, un honor que ha ido a Pa dentro, de Juanes. Y no hay peros (el vídeo del colombiano, por ejemplo, tiene 54 millones de visionados en You Tube frente a los 32 del de Rosalía), pero en la Academia Latina, como sucede en la casa madre con géneros como el hip hop, suele dejar ver destellos de cierto conservadurismo.

Quizá el de Rosalía no ha sido el éxito arrollador que muchos esperaban o anticipaban pero no se puede minusvalorar. Hace un año estaba en el mismo escenario de Las Vegas nominada como mejor nueva artista por Los ángeles y se fue de vacío. En esta decimonovena edición llegaba como mujer con más candidaturas y las cinco que tenía le ponían solo por detrás del máximo nominado, el joven reguetonero colombiano J Balvin, que se ha llevado solo uno de los ocho premios, el de mejor disco de música urbana (Vibras). Su mérito, además, era que lo conseguía con una sola canción (ni su segundo sencillo ni el disco El mal querer se editaron a tiempo para entrar en competición).

"Un sueño"

La propia Rosalía estaba radiante y ha hablado en el escenario de un sueño, de algo increíble. El primero de los premios, el de canción alternativa, se ha anunciado en la parte de la gala que no se retransmite por televisión. Pero cuando ha recogido el segundo ha podido hacer ante las cámaras una intervención marcada por el agradecimiento por tanto cariño, por el reconocimiento, pero también por algo más.

Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto y de hacer siempre la música que me representa a partir del riesgo y compartirla con el mundo y estar aquí, ha dicho Rosalía, que luego backstage ha insistido en la importancia de haber logrado el reconocimiento de una canción inspirada en el flamenco.

También en su discurso ha alzado su voz de mujer fuerte para dar gracias a las que le precedieron e inspiraron. En la lista ha incluido a artistas como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush y a todas las mujeres en la industria que me han enseñado que se puede porque gracias a ellas estoy aquí. No ha olvidado tampoco a su familia y a su hermano, Pablo (Díaz-Reixa), El Guincho, su socio en la producción, al que ha dado las gracias por ser el mejor compañero y estar ahí cuando no había dinero ni nada. Eran otros tiempos. Y no hace tanto de ellos.

Otros premios

La noche ha tenido otros protagonistas. Otra joven, la colombiana Karol G, ha recibido el premio como mejor nueva artista. Luis Miguel, que no estaba presente en la gala, ha dado la sorpresa cuando su trabajo México por siempre! ha sido anunciado como disco del año. Otro ausente ha sido Daddy Yankee, premiado por Dura en categoría de canción urbana. Y los mexicanos Maná se han convertido en primera banda reconocida como persona del año.

Expectativas, de Enrique Bunbury, ha sido premiado como mejor disco de rock; Geometría del Rayo, de Manolo Garcia, como mejor álbum en categoría pop/rock y Tu vida mi vida, de Fito Páez, ha sido elegida mejor canción de rock.