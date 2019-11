Rosalía Salta a los premios Grammy con dos nominaciones

Durante mucho tiempo, demasiado, rodeados de la sombra de estar atrapados en tradiciones e intereses industriales y desconectados de realidades culturales y sociales, a los Grammy les bañaba un aire de obsolescencia. No era solo en términos musicales, sino de género. En la edición del pasado febrero parecieron iniciar un propósito de enmienda tras el torrente de críticas por la muy masculina y hasta algo machista gala del 2018, una polémica a la que el presidente de la Academia entonces respondió echando más leña llamando a las mujeres a «ponerse las pilas». El cambio radical se confirmó ayer con el anuncio de unas nominaciones históricamente jóvenes y diversas en las que Rosalía ha conseguido dos: mejor nueva artista y mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por El mal querer.

Las candidaturas de la superestrella de Sant Esteve Sesrovires son solo un nuevo paso de su meteórica y triunfal carrera, esa en la que hace solo unos días sumaba el rotundo éxito en la división latina de los premios con cinco estatuillas. Y hablan de ella, pero también de ese momento al que ya no pueden resistirse, o no deberían, los 13.000 miembros con derecho a voto de la Academia de Grabación de Estados Unidos.

En la de nueva artista, compite con algunos de los nombres estelares de esta 62ª edición de los premios, que se entregarán el 26 de enero en Los Ángeles. Ahí está (no sin algo de controversia dada su relativa veteranía) Lizzo, máxima nominada con ocho , incluyendo disco y grabación del año por Truth hurts y mejor canción por el sencillo del mismo título. Están también Lil Nas X, el joven rapero negro y gay de 20 años; Yola, Maggie Rogers, Tanks and the Bangas y Black Pumas. Y está, quizá sobre todo, Billie Eilish, también con el mismo cuarteto de nominaciones potentes que Lizzo entre las seis que ha conseguido, marcando un hito.