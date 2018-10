Sánchez Adalid saca a la luz la vida de una singular mujer, Subh Walad

Subh Um Walad fue una gran mujer que rompió todos los esquemas de su época, la de la Córdoba califal, se la conocía como la Señora, fue la favorita del califa Alhaquén y madre del califa Hixem y ahora, en el siglo XXI, es la protagonista de Los baños del pozo azul (HarperCollins), la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, 1962), en la que el autor de El alma de la ciudad cuenta unos hechos que están relacionados con El mozárabe (escrita en 2001, fue su primera novela), ya que «La historia de fondo de la primera se desenvuelve en muchos de los escenarios de la segunda; comparten un mismo periodo histórico y algunos protagonistas comunes. La esplendorosa ciudad califal de Córdoba actúa en las dos como marco, ambiente e inspiración principal. Sin embargo, me costaría trabajo afirmar abiertamente que ambas historias son principio y continuación. Considero que resultará más adecuado afirmar que son dos tramas diferentes, sucediéndose y completándose», señala su autor en una nota de prensa remitida por la editorial. La última que ha publicado ha sido En tiempos del Papa Sirio, en el años 2016.

Por otra parte, añade el extremeño, «no voy a negar que, después de haber transcurrido casi veinte años desde que escribí El Mozárabe, me apetecía mucho regresar aquel periodo; como en un maravilloso viaje en el tiempo para recobrar sensaciones que entonces me aportaron mucho. Además, también es verdad que muchos lectores me han solicitado una y otra vez ese retorno a la apasionante España del final del milenio. Es una época tan interesante y tan rica que daría para muchas novelas. Creí que era necesario profundizar obedeciendo, en cierto modo, a este deseo de los lectores que, como he dicho, también era mío».

EL PERSONAJE / Subh Walad fue seguramente el personaje más singular y fascinante del esplendoroso periodo del Califato de Córdoba. Originaria de los reinos cristianos del norte, bella, inteligente y cultivada, tuvo que vivir la realidad del palacio, sometida al régimen del harén, junto a las concubinas y los eunucos. Pero se rebeló contra este destino y se convirtió en alguien determinante dentro del complejo ambiente familiar de la realeza Omeya, señala la nota de prensa.

Cuando a finales del primer milenio Abuámir Almansur se halla en lo más alto de su poder y se lanza a su enérgica campaña final para conquistar todo el norte y destruir definitivamente los reinos cristianos, el invulnerable personaje ignora que a sus espaldas se está fraguando una conspiración que intentará torcer el rumbo de la historia.

Sin embargo, la protagonista de Los baños del pozo azul, rompe con su encierro en los alcázares para liderar junto a su hermano Eneko un heterogéneo grupo formado por curiosos personajes, pero nada es lo que parece y todo se confunde en aquella metrópoli fascinadora y a la vez delirante. Es una época de exuberancia creadora y brillantez intelectual en Alándalus, y los poetas como el joven Farid, originario de Alejandría, son protagonistas de excepción que saben aprovechar su talento para medrar acercarse a los ricos y poderosos.

Y este es el rico material con el que parte Sánchez Adalid para tejer la trama de esta obra, que según la editorial «está llamada a ser la novela histórica del año», que saldrá a la venta el 10 de octubre, aunque su presentación tendrá lugar el 16 de octubre, a las siete de la tarde, en la Casa árabe de Madrid (calle Alcalá, 62), en un acto organizado por esta y Harpercollins Ibérica, moderado por el periodista de 20 minutos y escritor David Yagüe y amenizado con la música del compositor artesano David Álvarez.