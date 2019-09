La Seminci apuesta por el cine europeo y las mujeres realizadoras

La Sección Oficial de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid programará dieciocho títulos en una apuesta por el cine europeo, ya que trece de ellos son producciones o coproducciones con algún país de este continente, y por las mujeres directoras, con siete en competición, de las que seis optarán al premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Realizador.

La Seminci, que se celebrará del 19 al 26 del próximo mes de octubre y que abrirá el director Benito Zambrano con su última película Intemperie –que junto a la ópera prima de Polo Menárguez El Plan integran la participación española en la principal sección competitiva–, incluye los últimos trabajos de algunos autores ligados al festival, como Goran Paskaljevic, Jean Pierre y Luc Dardenne y Grímur Hákonarson, todos ganadores de la Espiga de Oro.

Del primero, que competirá por su cuarta Espiga de Oro, se proyectará Nonostante la nebbia (Despite the Fog). Los hermanos Dardenne mostrarán Le jeune Ahmed (El joven Ahmed), mientras que del islandés Grímur Hákonarson se programará Héradid (The County).

PRESENCIA FEMENINA / La Sección Oficial ofrecerá cinco primeras películas, cuatro de ellas realizadas por mujeres. Se trata de Adam, de Maryam Touzani (Marruecos/Francia/Bélgica); Papicha, de Mounia Meddour (Francia/Argelia/Bélgica/Catar); Cat in the Wall, de Mina Mileva y Vesela Kazakova (Bulgaria/Reino Unido/Francia), y Un divan à Tunis (Arab Blues), de Manele Labidi Labbé (Francia), además de la ya anunciada El plan, de Polo Menárguez (España).

También optará al premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director las películas The Farewell, de la realizadora Lulu Wang (Estados Unidos) y Lara (Alemania), de Jan-Ole Gerster.