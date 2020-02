Las series clave para la semana del 24 de febrero

Esta próxima semana, el acontecimiento es la quinta temporada de 'Better call Saul', con Jimmy McGill oficiando ya como Saul Goodman, pero no cierren la pestaña todavía, aún hay más. Por ejemplo, una nueva adaptación de un cómic de Charles Forsman (el autor de 'The end of the f***ing world') o un drama legal carcelario que ha sorprendido positivamente a una parte de la crítica estadounidense.

Los ladrones más curtidos

Jeff Pope, guionista de 'Philomena', escribe y produce 'El último gran robo', miniserie de cuatro partes sobre el mayor robo de joyas de la historia de Inglaterra, cometido en el 2015 por un grupo de jubilados. El gran Timothy Spall interpreta a uno de los cabecillas, Terry Perkins, de 61 años de nada. Este mismo atraco ya inspiró hace unos años la película 'Un golpe a la inglesa, pero la serie, según parece, es mejor. Estreno en Filmin el martes, día 25.

Lo que llaman 'buena mierda'

Después de 'The end of the f***ing world', el historietista Charles Forsman volvió a explorar el drama de la pubertad en 'Esta mierda me supera', ahora una serie del mismo director y guionista (Jonathan Entwistle) que adaptó su primera novela gráfica. Sophia Lillis (revelación de 'It') es una adolescente algo alejada de todo y de todos, en parte por no atreverse a explicar un poder secreto. Estreno en Netflix el miércoles, día 26.

Justicia para todos

'For life: Cadena perpetua' parte de una idea de hibridación sencilla: si a la gente le gustan tanto las series de abogados y las de cárceles, ¿por qué no hacer una de abogados en una cárcel? Nicholas Pinnock (Ian Shaw en 'Counterpart') es un prisionero que se convierte en abogado para defender a otros reclusos mientras lucha por revocar su propia condena injusta. Algunas reseñas hablan de grata sorpresa. AXN, desde el jueves, día 27.

Nueva dosis de 'nordic noir

Llega a España con cierto retraso 'Wisting', thriller noruego basado en el 'cuarteto Wisting' de Jørn Lier Horst. El detective de homicidios William Wisting (Sven Nordin) se une a la agente del FBI Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss) para dar caza a un asesino en serie estadounidense que, por primera vez, ha matado en suelo noruego. Dirige y crea la serie Trygve Allister Diesen, coautor de 'Red (Debieron decir la verdad)', una de las mejores adaptaciones al cine de la obra de Jack Ketchum. AMC, desde el jueves, día 27.