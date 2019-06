Las series clave para la semana del 3 de junio

La semana del 3 al 9 de junio viene intensa en cuestión de series, y no crean que a la siguiente habrá respiro, porque se avecina el estreno de la segunda temporada de 'Big little lies'. Pero tampoco adelantemos acontecimientos. Primero, cuatro claves de los próximos siete días.

CUATRO HORAS DE GIROS

¿Recuerdan cuando podían verse 'thrillers' en el cine? Ahora, los que sienten fascinación por el crimen y el castigo han de buscar esa clase de historias en otras pantallas. Sobre todo, en la producción británica de miniseries. Una de las últimas sensaciones en EL Reino Unido (6,5 millones de espectadores en el estreno) ha sido la escocesa 'La víctima' (cuatro episodios), con Kelly Macdonald como una madre acusada de incitar al asesinato del (supuesto) asesino de su hijo. Filmin, desde el martes, día 4 de junio del 2019.



ASÍ SE HACE LA DISTOPÍA

Los flácidos primeros episodios de la nueva 'The twilight zone' han servido, entre otras cosas, para resaltar lo buena que es 'Black mirror', cuya quinta entrega estrena Netflix este miércoles, complicando para muchos el asunto de dormir bien entre semana. Pero no se asusten: son tres episodios (198 minutos en total) y no seis, como en la anterior temporada. Si solo pueden ver uno el miércoles, que sea 'Striking vipers', porque todo apunta a que será el más comentado. Netflix, desde el miércoles, día 5 de junio del 2019.



ZACHARY QUINTO ES NOSFERATU

Cuando se acaben las obras de Stephen King por adaptar (o, por qué no, antes), habrá que empezar a explotar más seriamente el trabajo de su infravalorado hijo Joe Hill. Igual todo depende un poco de los resultados creativos y populares de 'NOS4A2', basada en su homónima recreación del mito de Nosferatu, al que da vida un Zachary Quinto caracterizado con cinco edades diferentes. AMC, miércoles, día 5 de junio del 2019, a las 22.30 h.

NO HAY SALIDA DE GILEAD

'El cuento de la criada' no ha estado exenta de problemas. Y más desde su segunda temporada, cuando la hoja de ruta ya no podía ser la novela de Margaret Atwood, enteramente exprimida. ¿Por qué aparece en esta columna de citas clave? Por la oportunidad de seguir viendo a Elisabeth Moss, alias Defred, dejarse el pellejo en cada plano esquivo de cada secuencia. O por ver cómo Mike Barker y otros grandes directores cultivan el pictórico patrón visual de la serie. Esta agonía es hermosa. HBO, desde el jueves, día 6 de junio del 2019.