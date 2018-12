Serrat: «Los océanos son en realidad afluentes del Mediterráneo»

El álbum Mediterráneo, publicado en diciembre de 1971, se ha consolidado a través del tiempo como una obra capital de la canción de autor. Una colección de canciones delicada y vigorosa, que transmite sensualidad y precisión paisajística, hunde raíces en el pasado colectivo y desprende un ánimo vitalista envuelto en un aura poética. Joan Manuel Serrat vuelve a ella en la gira internacional Mediterráneo da capo. Hablamos con el cantautor días ante de que sople las velas por su 75º aniversario (será el 27 de diciembre).

--Tras ocho meses de gira, ¿cuáles son sus sensaciones sobre estos conciertos asentados en Mediterráneo?

-- Es un concierto que ha ido evolucionando y que evolucionará más aún estos días en Barcelona [dará tres conciertos esta semana]. Habrá unas modificaciones en la segunda parte, donde entrará el repertorio en catalán más importante.

--La secuencia de canciones de un álbum no tiene porque funcionar igual en un concierto.

-- No, y por eso la secuencia de estos conciertos no es la misma del disco. Establecí un orden de las canciones distinto.

--¿Por motivos de tempo musical o narrativo?

--Por ambas cosas, pero sobre todo es el tempo musical lo que marca la disposición de las canciones. Su relación con el tiempo, el mar, los personajes..., también tiene su importancia, pero no es capital porque ese disco no se creó como una historia sino como una serie de canciones.

--’Mediterráneo’, el álbum, ¿simboliza una actitud vital?

---Sí, sí, seguro. Es lo que busqué. Dentro de las posibilidades que dan las canciones, y sin crear un paralelismo exagerado, sí que busco resaltar varias cosas. Primero, la realidad mediterránea. Porque el Mediterráneo, aunque a vista de pájaro sea fantástico y maravilloso, es un mar con serios problemas. De contaminación y humanos. Eso acompaña los conciertos. No puedo pretender pasar de largo esta materia. Como no puedo pasar por alto la importancia de la mujer en mis canciones, acercarme al problema de género que vivimos y tomar posición.

--En las canciones hay una sensualidad, pero, ¿también un tratamiento de la mujer distinto del que le dispensaba la canción de la época?

--Siempre he tenido un criterio de la importancia de la mujer. Como madre, como compañera, como formadora... La presencia de la mujer en mis canciones es tan importante no tanto por una cuestión sexual, sino más bien de admiración por su papel en la formación, no solo la mía sino de toda la sociedad. Hemos vivido en un tiempo en el que la mujer ha tenido una exposición muy marginal, pero en cambio ha tenido una gran presencia en el mundo de la formación más próximo, en casa. Es un tema que me interesa mucho recalcar: el porqué de la presencia de la mujer en mis canciones, ya sea como madre, o como abuela, o de amores, o de suegra... Está allí, en todas sus formas, constantemente.

--La inspiración de Mediterráneo surgió de unos lugares concretos, como Calella de Palafrugell.

--Hombre, fue el lugar en el que se gestó buena parte de este disco. No quisiera olvidar tampoco la presencia de otro lugar de costa, Cala d’Or, en Mallorca, donde estuve mucho. Iba saltando entre ambos sitios, y las canciones salieron de ambos lugares. Pero con Calella han acabado asociadas unas canciones fundamentales. Solo con que cierre los ojos y piense en este disco, aparecen una serie de personas y personajes, amigos, amores, gente de ese territorio con la que hay una gran atadura.

--’Pueblo blanco’ parte de otro lugar.

--Nace también en el Mediterráneo, pero más al sur, en Mojácar, Almería. Allí la escribí, al menos sus líneas fundamentales. Es una canción que por esa cosa mágica que tiene la música y la manera en que cada uno se la hace suya, en otros lugares del mundo, como Argentina, ha generado los momentos más emotivos, también en tragedias.

--En Argentina, el Mediterráneo quizá sea más mítico que algo cotidiano.

--Pero ya les cuento que aunque se piensen que es un mar del Atlántico, no deben dejarse engañar: el Atlántico y el resto de océanos del mundo son en realidad afluentes del Mediterráneo. ¡El tiempo gravita ahí!

--En estos conciertos incluye la francesa ‘La mer’, de Charles Trenet.

--Sí, sí. Es una especie de juguete con el que hago un homenaje a todos los que han hecho canciones sobre el Mediterráneo. Antes de nosotros estuvieron Brassens y Trenet. A mí me habría gustado ir más allá e incluir, por ejemplo, Genova per noi, de Paolo Conte, pero, bueno, ya está.

--¿Hay nostalgia en esta gira?

--No sé, a mí nunca me ha gustado la nostalgia. No la he buscado, y si la hay, es porque la genera ese tiempo pasado, ese tiempo perdido, digámoslo como queramos, que está con nosotros. No la he buscado y no la siento tocando las canciones. Creo que se produce más en la gente. Quizá, a mí, el formar parte de un hecho cotidiano me da distancia.

--En el álbum ‘Mediterráneo’ siempre han coincidido el aprecio del gran público como el de la crítica. ¿Le preocupa que pueda llegar a la gente más joven, o entiende que las cosas son como son y ya no le corresponde tratar de alcanzar nuevos públicos?

--Sí, exactamente, lo ha expresado muy bien [ríe]. Evidentemente, esa importancia del disco con el paso del tiempo se va diluyendo, como es natural. Y no quiero hacer más esfuerzo del que ya naturalmente estoy haciendo, y me siento suficientemente satisfecho por haber juntado estas canciones y hacer este espectáculo. Y que lleguen a quienes las vieron nacer y les transmitieron unos sentimientos emocionantes, y a la gente que no las vio nacer pero que las ha descubierto.

--Su contemporáneo Aute, delicado de salud, recibió un concierto de homenaje la semana pasada en Madrid. Cantó una pieza suya, ‘De alguna manera’. ¿Qué tienen en común como creadores?

--Muchas cosas. El tiempo común, el sentido de lo que para nosotros representaba una canción. O que representa, porque a veces hablamos de él como si ya no estuviera ahí, y está. La manera de buscar la canción, el lenguaje para encontrarla... Y hemos vivido un tiempo común, unas luchas comunes, y hemos sobrevivido a muchas cosas juntos.

--Hacer canciones, cuando ya has hecho muchas, ¿en lugar de ser más fácil es más difícil porque no cree que deba decir cosas que ya ha dicho?

--También puedes expresar algo que ya has dicho, pero de otra manera. Que se ajuste más a ti, al tiempo. Pero sí, es más difícil. Es más difícil todo. Pero, de alguna forma, el alma no tiene tantas urgencias. Aunque de pararme no tengo ningunas ganas: pienso que mientras uno vaya en bicicleta ha de seguir pedaleando.