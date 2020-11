Siente la música de Kingdom Hearts Melody of Memory con su tráiler de lanzamiento

Square Enix y Disney han colaborado estrechamente en la producción de Kingdom Hearts: Melody of Memory, y buena prueba de ello es la realización del vídeo que promociona el lanzamiento del juego. El tráiler nos anuncia que ya podemos combatir al ritmo de las queridas canciones de Yoko Shimomura y de los clásicos de Disney como "Suéltalo" y "Bajo el mar" para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Sin perder el hilo, con esta entrega separada de la serie nominal de la franquicia, la marca Kingdom Hearts hace su primera aparición en la híbrida de Nintendo.

Melody of Memory nos invita a revivir los momentos destacados de la saga en un viaje con Sora, Donald y Goofy, junto a otros personajes conocidos. A medida que se recorren los mundos icónicos de Disney, también podremos combinar fuerzas con otros queridos personajes de Disney para llegar a dominar más de 140 pistas musicales, incluidas "Destiny Islands", "Hand in Hand" y "Working Together" de Yoko Shimomura, así como canciones clásicas del universo cinematográfico de Disney.

Ya sea solo o con amigos a través de modo cooperativo y multijugador online, los jugadores deberán derrotar a jefes y enemigos para alcanzar las calificaciones más altas. A través de tres diferentes estilos de juego, el título permite elegir el nivel de dificultad para disfrutar las canciones y aventuras sin controles muy complicados o poner en práctica nuestra habilidad realizando las combinaciones más difíciles para completar una gran partida.

Los modos competitivos de Combate en línea mezclan todavía más los ingredientes con trucos especiales para confundir a los oponentes. Además, en la versión de Nintendo Switch también se podrá participar en un modo Sálvese quien pueda con hasta siete jugadores más de manera local. Kingdom Hearts: Melody of Memory ya se encuentra disponible en Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Te dejamos con el musical tráiler de lanzamiento.