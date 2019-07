Simba ruge de nuevo

Es una de las películas más esperadas del verano. La nueva versión de uno de los clásicos de animación más recordados de la década 90, El Rey León, llega a las carteleras españolas, en realidad se adelantó su estreno a ayer jueves, en versión de imagen real dirigida por Jon Favreau.

Como ya sucediera con Aladdín, La Bella y la bestia o Dumbo, ahora Simba, Nala, Zazu, Rafiki, Timón y compañía harán de nuevo las delicias de los amantes de este clasico y conquistarán a las nuevas generaciones. El nuevo Rey León, un clásico musical de Disney con ecos de Shakespeare se pone al día con esta versión de acción real, que ha contado con Beyoncé o Donald Glover para poner las voces a la historia del joven león Simba que debe aprender el significado de la responsabilidad y la valentía. Jon Favreau, como ya hizo con El libro de la selva (2016), se pone al mando de esta adaptación usando técnicas cinematográficas pioneras. Todo un alarde de tecnología, aunque la historia, o más bien por eso, sea de todos conocida.

El valor de El rey león (1994) se basaba en su naturaleza animada, que permitía dotar a los animales de emociones y actitudes que en la vida real no tienen. En este remake los animales de nuevo hablan y cantan pero, por lo demás, el empeño por dotarlos del realismo propio de un documental de naturaleza limita sus movimientos y sus expresiones faciales. Repite fielmente la trama de su predecesora pero no sus logros: los colores ya no son vibrantes, informa Nando Salvà,

‘utoya’, matanza en noruega / Pero más allá del El Rey León, la cartelera presenta otros títulos destacados, como Utoya, una reconstrucción de la matanza en esta isla noruega el 22 de julio del 2011, en el campamento de verano del AUF, la rama juvenil del Partido Laborista Noruego, donde se congregaban 560 jóvenes. Un hombre se acercó a la reunión haciéndose pasar por un integrante del equipo de seguridad. Sin embargo abrió fuego contra los asistentes, matando al menos 69 jóvenes.? Rodada en tiempo real, en una sola toma y desde el punto de vista de las víctimas, Utoya, 22 de julio, de Erik Poppe reconstruye los 72 minutos de desconcierto, angustia y terror que vivieron los jóvenes que acampaban en la isla.

‘Al agua Gambas’ / Los franceses Cédric Le Gallo y Maxime Govare firman una comedia descarada sobre el viaje hacia la tolerancia y la comprensión de un homofóbico, Mathias Le Goff (Nicolas Gob), que, tras unos comentarios homófobos, se ve obligado a entrenar a un equipo gay de waterpolo y descubrirá con ellos los verdaderos valores de la vida. «Está inspirada en mi verdadero equipo de waterpolo gay, con quien viajé por el mundo durante 7 años, de torneo en torneo, incluyendo los últimos Gay Games. Consciente de vivir una aventura única que cambió mi vida, quise defender los valores que nos impulsan: la libertad, el derecho a la diferencia y el exceso y, especialmente, el triunfo de la ligereza sobre la seriedad de la vida. Los valores universales, al fin y al cabo», dice el director.

‘Génesis’ / Guillaume, su hermanastra Charlotte y Félix, todavía un niño, viven un verano transformador cuando descubren las sacudidas que el primer amor ocasiona en sus vidas, hasta el momento tranquilas en Génesis, una cinta autobiográfica del canadiense Philipe Lesage.

‘ENTENDIENDO A BERGMAN’ / En Entendiendo a Ingmar Bergman la directora Margarethe von Trotta firma un retrato en profundidad sobre la vida y obra de este icono del séptimo arte que explora su legado a través de entrevistas con sus colaboradores más cercanos, como la actriz Liv Ullmann o el director aragonés Carlos Saura.