Qué son los NFT, la tecnología que está revolucionando el arte digital

En los museos del futuro los asistentes harán cola para observar memes. El pasado 18 de febrero, el mercado del coleccionismo artístico digital vivió lo que puede ser un momento fundacional cuando el meme Nyan Cat, el famoso gato volador que deja un rastro de arcoiris, fue vendido en Internet con criptomonedas por un valor de hasta 580.000 dólares.

Ese sorprendente récord fue posible gracias a los llamados Tokens No Fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), activos digitales que está transformando rápidamente el mercado artístico, permitiendo revalorizar productos o bienes culturales que, hasta ahora, han circulado por la red de forma gratuita. Su impacto se ha comparado con una revolución o el Renacimiento. ¿Cómo funciona ese sistema?

Desde hace siglos, el ser humano ha coleccionado objetos artísticos por su valor estético, económico y emocional. Los coleccionistas, tradicionalmente aristocracia y grandes fortunas, han adquirido las obras de artistas como Picasso, Van Gogh, Caravaggio o Banksy a precios astronómicos. Su valor de mercado es altísimo porque son piezas originales únicas en el mundo. La exclusividad ha impulsado una compraventa que se ha extendido a otras ramas artísticas como la música, el cine o los videojuegos.

Pero, ¿qué pasa con el arte digital? En Internet, las creaciones pueden ser copiadas, robadas o reapropiadas con multitud de cambios. Ese poder de transformación y compartición es la misma esencia de Internet, pero en el mundo del coleccionismo hace que sea prácticamente imposible conocer cuál es la obra original, algo que le resta valor de mercado.

Los NFT vienen a romper esa lógica y a crear una nueva cultura de coleccionismo. En el mundo digital, un token es una unidad de referencia. Mientras que las acciones de una empresa tienen todas un mismo valor, un token no fungible asocia un valor determinado a un objeto digital único, raro e indivisible. El valor que antes dábamos a bienes físicos como los sellos o obras de arte para mercadear ahora también puede aplicarse a bienes intangibles. Los NFT son un registro de quién posee una pieza digital única.

