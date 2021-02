Street Fighter II cumple 30 años: todas sus claves

El 6 de febrero de 1991 llegó a las salas de juego. Creó tendencias, batió récords y continúa en plena forma. Parece que fue ayer cuando muchos poblábamos las salas recreativas escuchando de fondo los sonidos de los “Hadoken” que brotaban de los movimientos medidos de Ryu y Ken en las máquinas de ‘Street Fighter 2’. Un título que ha marcado a más de una generación de jugadores y que ahora visto en retrospectiva ha permitido a Capcom trazar su propio camino.

Tampoco hay duda que el juego de la casa de software japonesa terminó redefiniendo el género de lucha y asentando algunos estándares, copiados u honrados, en cientos de títulos posteriores. Como todo producto icónico, ‘Street Fighter 2’ tampoco está exento de curiosidades y anécdotas, algunas de ellas las recordamos en el trigésimo aniversario de la entrega.

La secuencia de presentación de 1991 la protagonizan Max y Scott

Transcurridos un buen número de años, Capcom confirmó los nombres de los dos personajes de la secuencia introductoria original: Max y Scott. Inicialmente se planeó que los personajes se unieran más tarde al juego. Pero, según apuntan los rumores, terminaron siendo reemplazados por DeeJay y Cammy. Ambos luchadores no pasaron a formar parte oficial del plantel de luchadores hasta ‘Street Fighter V’.

Sistema de combos

'Street Fighter 2' inauguró su sistema de combos debido a un error. Esto producía que algunos golpes tuvieran solución de continuidad sin ofrecer posibilidades de defensa al rival. No obstante, la velocidad y profundidad que aportaba al sistema terminó siendo aprovechado por sus creadores y desde hace décadas es una característica básica empleada en muchos títulos de peleas tanto de la propia franquicia como de otras tantas compañías.

Multiplataforma

El éxito del juego fue tan grande que terminó recibiendo ediciones para varias plataformas, como Super Nintendo, Mega Drive, Amiga, Atari ST, ZX Spectrum, PC, Amstrad CPC, Gameboy, Commodore 64 y otra tonelada de sistemas incluida Master System. De hecho, esta versión de 8 bits tiene otra historia tras su desarrollo. Tectoy comenzó a programar el juego sin la autorización de SEGA y Capcom, pero en esta última se enteraron del proyecto y tras conocer el trabajo dieron el visto bueno a la adaptación. El título fue lanzado en 1997, en un período en el que incluso las consolas de 16 bits ya estaban de capa caída, pero como resultado, entregaban una versión casi completa del clásico con gran calidad de audio incluido en un cartucho de 8Mb. Una barbaridad si tenemos en cuenta que el peso de los cartuchos oscilaba entre los 1 y 2Mb. Un cartucho de colección.

Sheng Long, el error de traducción que se convirtió en Akuma

Cualquiera que haya vivido la época de los recreativos seguramente habrá escuchado muchos mitos. Uno de ellos estaba relacionado con la frase con la que Ryu celebra la victoria en una de las primeras fases. “You must defeat Sheng Long to stand a chance” (Debes derrotar a Sheng Long para tener una oportunidad) “Sheng Long” se deriva de una traducción errónea del movimiento Shoryuken. No pasó mucho tiempo hasta que la revista Electronic Gaming Monthly, asegurase que el personaje era en realidad el maestro del luchador japonés y que incluso había una forma de enfrentarse con él cumpliendo una serie de requisitos de juego poco menos que imposibles (algo que, por supuesto, resultó ser falso). Esta leyenda urbana terminó por llegar a Capcom, donde optaron por rechazar el personaje y tomar su inspiración para crear a Akuma en ‘Super Street Fighter 2 Turbo’.

¿Vega? ¿Balrog?

Jugar a ‘Street Fighter II’ en oriente y occidente conlleva sus diferencias. No se trata tan solo del idioma de la pantalla, ya que Capcom decidió cambiar los nombres de algunos de sus personajes, nos referimos a Bison, Vega y Balrog. Este último, de hecho, es el que más dolores de cabeza dio a la empresa, ya que en algunas versiones los nombres de los tres personajes están cambiados entre sí.

En la versión occidental, el villano-torero español que esconde su rostro con una máscara se llama Vega, el boxeador norteamericano se llama Balrog y el villano final es el general ruso M. Bison. Sin embargo, en la versión asiática el torero se llama Balrog, el boxeador es M. Bison y el jefe final es Vega. El motivo por el que Capcom realizó este cambio en occidente fue para evitar problemas legales. Bison, un nombre muy similar a Tyson, estaba claramente inspirado en el boxeador estadounidense, pero como no tenían licencia para usar su imagen realizaron los cambios según regiones.

Street Fighter 2010

Aunque no se puede considerar como una de las grandes entregas de la franquicia, el clásico ‘Street Fighter’ generó un inusual sucedáneo. Lanzado en 1990 para NES, ‘Street Fighter 2010: The Final Fight’ se desarrolló en paralelo con el arcade de ‘Street Fighter 2’. Se trata de un juego de plataformas con elementos de ciencia ficción que presenta a Ken como protagonista. Hoy, Capcom considera el juego como parte del universo del juego de plataformas ‘Bionic Commando’, excluyéndose totalmente de la cronología ‘Street Fighter’.

Violent Ken y Evil Ryu

Cuando se anunció Nintendo Switch, entre sus atractivos de lanzamiento se encontraba ‘Ultra Street Fighter II: The Final Challengers’. Una versión actualizada de ‘Super Street Fighter II Turbo’ que añade algunos modos de juego adicionales y dos nuevas variantes de personajes jugables: Evil Ryu y Violent Ken. El primero se presentó por primera vez en 1996, en ‘Street Fighter Alpha 2’ como una versión corrupta del luchador. Por su parte, Violent Ken se introdujo por primera vez en ‘SNK vs. Capcom’ de 2003. A pesar de esto, muchos defienden que esta variante de Ken apareció en ‘Street Fighter II: The Animated Movie’ de 1994, donde el personaje era esclavizado por M. Bison.

Más allá del videojuego

No podemos dejar de lado todos los productos que han derivado del juego de lucha, unos buenos, otros no tanto. Mientras que en el primer grupo podemos mencionar la serie animada de InVision Entertainment que se hizo popular en los 90, en el segundo apartado destaca la película protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile.

En cualquier caso, el lanzamiento de ‘Street Fighter’ para arcade en 1991 supuso uno de los mayores hitos en la historia de los videojuegos. Y tú, ¿qué recuerdos tienes de este clásico juego de lucha?.