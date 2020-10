Teatro que exige participación

Javier de Isusi, que eligió La Vera para vivir, ha ganado el Premio Nacional de Cómic, cuando todos miraban a Laura Pérez por Ocultos y a Pep Brocal por Inframundos. Lo contamos aquí, en esta misma La cultura que nos viene: «Javier de Isusi ha contado los últimos tres años de la vida de Oscar Wilde, que murió exiliado en París en noviembre de 1900, tan sólo tres después de salir de prisión, en la ruina moral y económica, alcoholizado e incapaz de escribir una línea. Su libro desciende a los infiernos y, por eso, se titula La Divina comedia de Oscar Wilde. Hemos querido empezar por un libro de acuarelas y en sepia porque los libros no caducan, pero ahora tienen poco recorrido en librerías y les ocurre como a las series: hay que darse prisa. Tenemos estrés hasta de ocio».

Lo hay esta semana como entonces, pero entonces no había mascarillas ni limitaciones de aforos. El teatro López de Ayala se despide de su Festival Internacional con varias obras. Mañana sábado,

Prostitución, dirigida por Andrés Lima. Tres actrices (Carmen Machi, Nathalie Poza, y Carolina Yuste) y un mundo que es muy complejo y que suscita muchas preguntas: ¿por qué no el cuerpo? ¿es lícito poner las espaldas acarreando ladrillos, pero no el coño? ¿por qué? ¿es más mercantilización una cosa que la otra? ¿por qué? ¿es prostitución igual a trata? ¿cómo? ¿por qué no se hace nada? ¿hay políticas sociales para que una prostituta que quiere dejar la prostitución lo deje? Al fin y al cabo, los clubes de alterne están en la carretera a la vista de todo el mundo: tienen hasta una asociación nacional que los respalda ante las administraciones. ¿Cómo funciona la industria? ¿Cómo se generan los placeres?

Trabajé con prostitutas. Las tres primeras preguntas me las hizo la Mary, hace veinte años.

Yo no soy abolicionista. Es decir, me encantaría un mundo en el que no se contratara a prostitutas ni se traficara con seres humanos ni se vendieran órganos ni hubiera guerras y en el que la luz, el agua, la telefonía y el ferrocarril estuvieran nacionalizados y no hubiera una sola clínica privada de salud por elección personal y social, que es más bien como decir por un complejo sistema de castigos y reforzadores durante muchos siglos, pero eso no va a ocurrir. Y, como no va a ocurrir y a mí me gusta trabajar con la realidad que tengo delante y no con una futurible, soy más de escuchar, plantear las necesidades, cubrirlas desde el estado. Que es quien tiene el deber de proteger al más débil.

Así que bienvenido sea el Nacional de Cómic para Javier de Isusi por contar la vida de Wilde, de ese señor que hizo decir a una estatua «bésame en la boca porque te quiero mucho» y bienvenidas sean las obras de teatro que plantean preguntas. «Lima -decía el crítico Marcos Ordóñez- está más brechtiano que nunca, y eso para mí quiere decir auténtico: sea fábula o sea vida cotidiana, ha de llegarte y mostrar gente de verdad. Sus cofrades son Albert Boronat y Juan Cavestany, mezclando textos de Virginie Despentes y Amelia Tiganus con testimonios reales (Ana María, Isabella, Lucía, Alexia, Alicia) que los tres dramaturgos y las tres actrices han recabado durante más de un año».

También nos dice: «Lucía (Carolina Yuste) nos clava en la butaca con el protocolo: «Hacer que la gente se corra». Pero a los pocos segundos nos hace ver lo que debería ser el auténtico protocolo: ‘Si quieren acabar con la prostitución, lo primero que tienen que hacer es dar empleos de calidad y dignidad a las personas, o no van a acabar con la prostitución, ni con el tráfico de drogas ni con nada’». Y Amelia Tiganus, activista rumana que fue vendida por 300 euros a un proxeneta español y escribió un libro abolicionista, La revuelta de las putas, dice, en boca de Nathalie Poza, cosas como ésta: «Las putas estamos atravesadas por todas las violencias… Sufrimos la pérdida de identidad, la tortura física y psicológica, el miedo, la indiferencia, el olvido, el desamparo del Estado proxeneta y de la sociedad cómplice».

No todo es trata, pero a veces todo es trata. Es decir, cómo no escuchar.

Cómo no escucharlas.

Para dejarnos respirar, el domingo llega Francis Quirós con Cucko. El lunes es Chopin quien ocupa el escenario. El piano me ha salvado y me ha condenado toda mi vida, dice León de Vega, un pianista, caballero de la Legión de Honor, a quien los 24 preludios de Chopin se le resisten. Y al día siguiente, el martes, Comedia en negro, de Suripanta. Esta obra usa un recurso sin precedentes en la Historia del teatro: La luz invertida. «La acción comienza con el escenario a oscuras pero una repentina avería provoca un apagón y es entonces cuando la luz se hace para el espectador y la oscuridad para los personajes», nos cuenta su director, Esteve Ferrer.

El teatro, ya lo ven, exige participación. También conocerán a las ganadoras del Premio Max al mejor espectáculo revelación, que despiden el Festival Internacional de Teatro: Las niñas de Cádiz, con El viento es salvaje. Fedra y Medea, sin peplos, juntas, como amigas, como enemigas…