'Terminator' viaja al pasado en 'Destino oscuro'

Hasta el estreno de la nueva Terminator: Destino oscuro, casi podríamos haber asegurado que la saga iniciada por James Cameron en 1984 estaba muerta y enterrada. Las tres últimas películas, Terminator: La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation y Terminator Génesis no consiguieron conectar con el público. Sus tramas resultaban cada vez más enrevesadas, sus protagonistas no tenían demasiado carisma, y su propuesta se percibía caduca.

Cuando ya creíamos que la resurrección de la saga era algo imposible, llegó James Cameron al rescate. Y, oh, sorpresa! La persona que mejor la conocía, gracias a un puñado de buenas ideas, ha logrado revitalizarla y reactualizarla, conectarla directamente con Terminator 2: El juicio final y hacer como si todas las demás en las que él no estuvo involucrado, no hubieran existido.

Así, Terminator: Destino oscuro, completaría la trilogía original y serviría de posible final casi treinta años después. La estrategia no era en absoluto sencilla: había que recuperar el espíritu del segundo episodio, que se convirtió en todo un fenómeno de la época, y trasladarlo a la sensibilidad contemporánea para que las nuevas generaciones experimentaran algo parecido a lo que sintieron los espectadores de los años noventa, con la diferencia de que cada vez resulta más complicado sorprender en materia de efectos digitales y cine de acción ultracinético.

Había que volver a la esencia, cuenta Arnold Schwarzenegger desde Londres. Cuando Jim Cameron me dijo que tenía nuevas ideas para reflotar la saga tuve claro que lo más importante era la historia y los personajes. Las dos primeras partes de 'Terminator' fueron icónicas por muchos motivos, pero lo importante además de las ideas que aportó a la ciencia ficción, es que importaba lo que les ocurría a los personajes y sufrías todo el rato con ellas.

La otra condición para poner en marcha el proyecto era la vuelta de Linda Hamilton a la franquicia. Tras el divorcio multimillonario de James Cameron la actriz comenzó una nueva vida en Nueva Orleans participando cada vez en menos películas, pero en esta ocasión, después de pensarlo mucho, decidió que merecía la pena volverse a poner en la piel de la mítica Sarah Connor.

No se trata de la misma Sarah Connor. En esta ocasión el personaje ha evolucionado mucho, había muchas ideas nuevas que contar y eso fue para mí un aliciente. Me costó recuperar la fuerza física, pero al final lo importante era transmitir la rabia y la emoción del personaje, cuenta la actriz.

Otro de los estímulos fundamentales para Hamilton fue el marcado carácter feminista de la propuesta. En 'Terminator: Destino oscuro', son las mujeres las que dominan de principio a fin el relato. Además de Hamilton encontramos a la magnética Mackenzie Davis, que interpreta a Grace, una humana modificada para aumentar sus capacidades que viene del futuro, y la colombiana Natalia Reyes, que encarna a Dani, una mexicana a la que deberán proteger de las garras de un nuevo Terminator más letal que nunca, el Rev-9 (Gabriel Luna), casi imposible de matar.

Linda Hamilton se convirtió en uno de los grandes iconos del cine de acción femenina en los años ochenta, cuando no era común que las mujeres lideraran este tipo de proyectos. Ahora, la actriz vuelve a hacer historia con más de sesenta años y se congratula de que cada vez haya papeles femeninos más potentes. Espero que no sea una moda y podamos seguir pateando culos, dice.

Otra de las singularidades del nuevo 'Terminator' es su acento hispano y su dimensión política acerca de la posición antiinmigratoria de Donald Trump. La protagonista, Dani, es mexicana y tendrá que cruzar la frontera para pasar a Estados Unidos de forma ilegal, lo que la llevará a ser detenida y tratada de forma vejatoria por las autoridades policiales. Es una situación terrible y no podemos darle la espalda. Cuando rodamos la escena del centro de detención fronterizo, el director nos pidió perdón por tener que recrear esta barbarie, pero también el cine de acción puede ser comprometido y si se puede concienciar acerca de este problema, estará bien.

Además, la primera parte de la película está hablada en castellano, una parte del rodaje tuvo lugar en España y en ella aparecen actores como Tristán Ulloa, Enrique Arce, Mona Martínez o Alicia Borrachero.

Tanto Arnold Schwarzenegger como Linda Hamilton se encuentran excitados por esta nueva aventura que ha sido dirigida por Tim Miller, el artífice de Deadpool, capaz de combinar la acción más física con el sentido del humor y la épica heroica. Ninguno de los dos se moja a la hora de decir si este será o no el inicio de una nueva saga, pero tienen claro que el futuro ya no pasa por ellos, sino por las nuevas generaciones.